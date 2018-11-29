Хоккей: «Сибирь» не смогла дважды обыграть китайцев
В последнем периоде «Сибирь» пропустила две шайбы
Сегодня, 29 ноября, вечером в Шанхае в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с китайской «Куньлунь Рэд Стар». Игра закончилась со счетом в 2:4 в пользу хозяев.
Счёт матча открыл «Куньлунь Рэд Стар», забив первую шайбу на 5-й минуте матча. «Сибирь» не осталась в долгу и к 12-й минуте сравняла счёт — шайбу забросил нападающий Джордан Кэрон.
Во втором периоде «Сибирь» сумела сохранить равенство, забросив и пропустив в ворота по одной шайбе — сперва нападающий хозяев Вели-Матти Савинайнен удвоил счёт, а затем игрок «Сибири» Данил Романцев сравнял счёт.
В последнем периоде «Куньлунь Рэд Стар» удалось забросить две шайбы, тем самым победив в игре — на 47-й минуте нападающий китайцев Брэндон Ип забросил шайбу «Сибири», а через несколько минут гол забил защитник китайцев Виктор Бартли.
Согласно статистике, размещённой на сайте ХК «Сибирь», команда провела в нападении в два раза меньше времени, чем оппоненты.
Днём ранее «Сибири» удалось победить «Куньлунь Рэд Стар» за счёт послематчевых буллитов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Дмитрий Здорников
Фото vk.com/hcsibir1962
Видео video.khl.ru