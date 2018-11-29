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Хоккей: «Сибирь» не смогла дважды обыграть китайцев

В последнем периоде «Сибирь» пропустила две шайбы

Игра закончилась со счётом 2:4 в пользу хозяев
Игра закончилась со счётом 2:4 в пользу хозяев


Сегодня, 29 ноября, вечером в Шанхае в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с китайской «Куньлунь Рэд Стар». Игра закончилась со счетом в 2:4 в пользу хозяев. 


Счёт матча открыл «Куньлунь Рэд Стар», забив первую шайбу на 5-й минуте матча. «Сибирь» не осталась в долгу и к 12-й минуте сравняла счёт — шайбу забросил нападающий Джордан Кэрон. 


Во втором периоде «Сибирь» сумела сохранить равенство, забросив и пропустив в ворота по одной шайбе — сперва нападающий хозяев Вели-Матти Савинайнен удвоил счёт, а затем игрок «Сибири» Данил Романцев сравнял счёт.



В последнем периоде «Куньлунь Рэд Стар» удалось забросить две шайбы, тем самым победив в игре — на 47-й минуте нападающий китайцев Брэндон Ип забросил шайбу «Сибири», а через несколько минут гол забил защитник китайцев Виктор Бартли.


Согласно статистике, размещённой на сайте ХК «Сибирь», команда провела в нападении в два раза меньше времени, чем оппоненты.


Днём ранее «Сибири» удалось победить «Куньлунь Рэд Стар» за счёт послематчевых буллитов.

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