Хоккей: «Сибирь» не смогла дважды обыграть китайцев

Игра закончилась со счётом 2:4 в пользу хозяев





Сегодня, 29 ноября, вечером в Шанхае в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с китайской «Куньлунь Рэд Стар». Игра закончилась со счетом в 2:4 в пользу хозяев.







Счёт матча открыл «Куньлунь Рэд Стар», забив первую шайбу на 5-й минуте матча. «Сибирь» не осталась в долгу и к 12-й минуте сравняла счёт — шайбу забросил нападающий Джордан Кэрон.







Во втором периоде «Сибирь» сумела сохранить равенство, забросив и пропустив в ворота по одной шайбе — сперва нападающий хозяев Вели-Матти Савинайнен удвоил счёт, а затем игрок «Сибири» Данил Романцев сравнял счёт.









В последнем периоде «Куньлунь Рэд Стар» удалось забросить две шайбы, тем самым победив в игре — на 47-й минуте нападающий китайцев Брэндон Ип забросил шайбу «Сибири», а через несколько минут гол забил защитник китайцев Виктор Бартли.





Согласно статистике, размещённой на сайте ХК «Сибирь», команда провела в нападении в два раза меньше времени, чем оппоненты.





Днём ранее «Сибири» удалось победить «Куньлунь Рэд Стар» за счёт послематчевых буллитов.