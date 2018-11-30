Новосибирских школьников начали учить игре на необычном музыкальном инструменте

Его купили за миллион рублей

Электронный орган выглядит почти как традиционный, только без труб
Электронный орган выглядит почти как традиционный, только без труб

Одна из музыкальных школ Новосибирска купила электронный орган — на нём впервые за Уралом будут учить играть школьников.


Электронный орган появился в детской школе искусств № 20 «Муза» на Северо-Чемском жилмассиве в Кировском районе. Как рассказал корреспонденту НГС директор ДШИ Николай Чернусский, его купили за миллион рублей на деньги спонсоров.


«Мы стали органной столицей Сибири. Впервые за Уралом мы будем преподавать игру на органе в школе. <...> На сегодняшний день только в консерватории это есть. Мы открыли школу, купили инструмент с прицелом, что будем заниматься образованием с начального уровня. В школе работает органистка. Чтобы удержать этого специалиста, чтобы сделать школу необычной и интересной для города, мы купили орган и теперь эту тему будем развивать», — рассказал директор.


Орган поставили в отремонтированном концертном зале школы. В честь этого 29 ноября здесь провели первый концерт, в котором выступили все органисты Новосибирска, в том числе из новосибирской консерватории и филармонии. 



По словам Николая Чернусского, до этого в Новосибирске было шесть органов: один электронный — в филармонии, два духовых — в консерватории, а также по одному духовому — в костёле на улице Горького, в лютеранской церкви в Академгородке, а ещё в маленькой католической церкви на Расточке. 


Юные музыканты из Новосибирска показывают свои таланты далеко за пределами Сибири — недавно 14-летний скрипач попал в шоу талантов на «России-1».

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