Новосибирских школьников начали учить игре на необычном музыкальном инструменте
Его купили за миллион рублей
Одна из музыкальных школ Новосибирска купила электронный орган — на нём впервые за Уралом будут учить играть школьников.
Электронный орган появился в детской школе искусств
«Мы стали органной столицей Сибири. Впервые за Уралом мы будем преподавать игру на органе в школе. <...> На сегодняшний день только в консерватории это есть. Мы открыли школу, купили инструмент с прицелом, что будем заниматься образованием с начального уровня. В школе работает органистка. Чтобы удержать этого специалиста, чтобы сделать школу необычной и интересной для города, мы купили орган и теперь эту тему будем развивать», — рассказал директор.
Орган поставили в отремонтированном концертном зале школы. В честь этого 29 ноября здесь провели первый концерт, в котором выступили все органисты Новосибирска, в том числе из новосибирской консерватории и филармонии.
По словам Николая Чернусского, до этого в Новосибирске было шесть органов: один электронный — в филармонии, два духовых — в консерватории, а также по одному духовому — в костёле на улице Горького, в лютеранской церкви в Академгородке, а ещё в маленькой католической церкви на Расточке.
Юные музыканты из Новосибирска показывают свои таланты далеко за пределами Сибири — недавно 14-летний скрипач попал в шоу талантов на «России-1».
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Кирилл Шматков
Фото и видео Густаво Зырянова