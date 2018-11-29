Дмитрий Медведев отменил для водителей один штраф

Новосибирцы платили за отсутствие знака «Шипы» по 500 рублей

Знак «Шипы» на автомобиле стал необязательным
Знак «Шипы» на автомобиле стал необязательным

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением отменил обязательное использование знака «Шипы» на автомобилях с зимней шипованной резиной. Отсутствие этого знака до сих пор являлось административным правонарушением и каралось штрафом или предупреждением. 


«[Штраф] существует, 500 рублей. [Знак размещается] на задней части автомобиля, там не нормируется, где он — вверху, внизу, справа, слева. Предупреждение выписывается только один раз, если человек не привлекался к административной ответственности», — уточнил НГС государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД МВД РФ по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Согласно постановлению правительства № 1414 «Об изменениях в Правилах дорожного движения», теперь «исключается обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины». 


Причиной этого решения названо то, что «знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.)».


Постановление вступит в силу после опубликования в «Российской газете». 


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