В новосибирских магазинах появилась необычная роза — она дороже обычной и похожа на другой цветок

До этого такие розы привозили в Новосибирск штучно

Пионовидная роза распускается до 10 сантиметров в диаметре
Пионовидная роза распускается до 10 сантиметров в диаметре


В новосибирские магазины завезли 50 сортов пионовидной розы, которую выращивают в Колумбии, — цветок распускается до 10 сантиметров. А у каждого сорта свой аромат. 


«По сравнению с обычной розой, разница в том, что они живые, постоянно меняются в вазе, — рассказали в цветочном салоне La Rose. — Некоторые сорта даже меняют цвет». 


Каждую неделю в Новосибирск будут привозить партию пионовидных роз 50 сортов 
Каждую неделю в Новосибирск будут привозить партию пионовидных роз 50 сортов 


По словам владельца цветочного салона Елены Лазаревой, до этого пионовидная роза в Новосибирске была штучным товаром, который флористы использовали только для свадебных букетов. «Мы были на выставке в Москве, нам очень понравилось, были в восторге, хотя там была и Голландия, и Эквадор. Мы поняли, что нашему третьему городу по величине нужно показывать, что есть такая красота», — рассказала Лазарева. 


Каждый сорт пионовидных роз пахнет по-разному
Каждый сорт пионовидных роз пахнет по-разному


По её словам, компания, занимающаяся крупными поставками цветов в Новосибирск, презентовала новый цветок местным оптовикам, и теперь пионовидная роза появится в широкой продаже. Цена будет выше по сравнению с обычной розой. Один цветок стоит порядка 300 рублей. Поставки будут раз в неделю напрямую с колумбийской плантации Alexandra Farms. 


Поставки пионовидных роз в Новосибирск будут каждую неделю
Поставки пионовидных роз в Новосибирск будут каждую неделю


Особенно сезон продаж в новосибирских цветочных магазинах наступает накануне праздников. Например, к 8 Марта в город привозят сотни тонн необычных цветов.

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