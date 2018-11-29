Машин слишком много: областной минтранс объяснил пробки менталитетом новосибирцев

Ежегодно из-за пробок область теряет 16 миллиардов, считают чиновники

Также в министерстве отметили, что городу не хватает парковок 
Также в министерстве отметили, что городу не хватает парковок 


В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области считают, что новосибирцы слишком частом пользуются личным автотранспортом — это приводит к пробкам и снижает безопасность движения.


О том, что в Новосибирске слишком много автомобилей, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский на совете по реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 


«В настоящее время уровень автомобилеиспользования критически высок и составляет 300 автомобилей на 1000 жителей, что сравнимо с европейскими показателями», — пояснил Костылевский.


Как уточнили на запрос корреспондента НГС в минтрансе региона, помимо этого, ситуацию усложняет и плохое состояние дорог, из-за чего на дорогах осложняется движение. 


«Данному обстоятельству способствует сложившийся за последние десятилетия менталитет горожан, заключающийся в удобстве использования личного автомобиля при поездках в центр города не только для решения личных вопросов в выходные и праздничные дни, но для ежедневного доезда до места работы. <...> такая практика приводит к регулярному возникновению транспортных заторов, а также к снижению уровня безопасности дорожного движения», — сообщили в ведомстве.


Кроме того, в министерстве отметили проблемы с количеством парковок — их критически мало. «Критический уровень <...> [парковочных мест] составляет от 0,15 до 0,30 машино-места на 1 рабочее место, приводящий <...> к агрессивному запарковыванию», — говорится в ответе на запрос.


По данным минтранса, ежегодно область теряет 16 миллиардов рублей из-за простоя людей в пробках.


Последние дни город ежедневно сковывают сильнейшие пробки, достигающие по вечерам 10 баллов, — вечером в четверг, 29 ноября, заторы также достигли максимального уровня по данным сервиса Яндекс.Пробки. 


При этом по количеству машин среди сибирских регионов Новосибирская область не в лидерах. В этом году регион уступил первое место по автомобилизации Красноярскому краю и занял 14-е место во всероссийском рейтинге по числу машин.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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