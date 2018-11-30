Мороз под 30: к Новосибирску подбираются первые зимние холода

В последний день недели температура в пригороде Новосибирска упадёт до –31 градуса, в городе будет ненамного теплее





Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в конце этой недели: на первых выходных декабря ударят сильные морозы.







«Зима начинает набирать обороты, поэтому волны холода будут всё интенсивнее и интенсивнее», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







По её данным, сегодня, 30 ноября, Новосибирск окажется под влиянием холодного фронта. Ветер будет дуть с силой 10–15 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 22 метров в секунду. Температура в течение дня понизится до –13...–15 градусов, будет идти небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.







Первые дни календарной зимы, согласно прогнозу, будут морозными.





В субботу, 1 декабря, местами ожидается небольшой снегопад. Ветер ночью будет дуть с силой 7–12 метров в секунду, днём он немного стихнет — до 4–9 метров в секунду. Ночная температура будет держаться на уровне 20–22 градусов, дневная — на уровне –15...–17 .







В воскресенье, 2 декабря, ночью местами пройдёт небольшой снег, днём синоптики осадков не прогнозируют. Ветер ослабнет до 3–8 метров в секунду. Ночью в Новосибирске ожидается –24…–26 градусов, в пригороде — до –31. Днём будет теплее: –17…–19 , рассказала Марина Виноградова.







На этой неделе НГС рассказал о том, как непогода в Новосибирске мешает работе скорой помощи: каждый день на нечищеных дорогах застревают 10 машин — они не могут выбраться из снежной каши по полтора часа.





Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.