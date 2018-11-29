«Были те, кто помог, а много кто снимал на телефон»: сибиряк рассказал, как спас из огня двоих детей

Пожарных на место происшествия вызвали в 11-м часу вечера среды

Житель Новосибирска Валерий Чмутов рассказал подробности вечерного пожара на улице Гастелло — он вытащил из горящего дома двоих детей, а также помог поймать женщину, которая спасалась из задымлённой квартиры на втором этаже.





«Вышел на улицу в 11-м часу <...>. Услышал голоса о помощи. Пошёл в сторону дома. <...> Женщина стояла на краю окна на втором этаже — просила о помощи, говорит: "Мы горим, помогите". Я ей предложил прыгать, она отказалась. С собой телефона не было, вернулся домой, жене сказал, чтобы вызывала пожарную», — рассказал корреспонденту НГС Валерий Чмутов.





После этого Валерий снова вернулся к горящему дому — он попробовал открыть дверь в подъезд, но за ней уже был огонь и дым. «Через подъезд было невозможно выйти. Подъезд внутри горел, квартиры не видел, чтобы горели, просто они были дымом затянуты едким», — добавил Чмутов.





Потом он заметил на окне второго этаже девушку лет 15–16. Вместе с другим очевидцем он уговорил её спрыгнуть — мужчины поймали её и посадили в одну из машин, которые отъезжали от дома.





«На углу, на первом этаже ребятишки плакали, кричали, просили о помощи. Кинулся, смотрю — у них решётка была на первом этаже. Давай рвать эту решётку, оторвал решётку, разбил стекло», — описал ситуацию Валерий. Он отметил, что так дом старый и решётке сидели не плотно, ему удалось их расшатать и вырвать. После того, как дети оказались на улице, из квартиры вышли их мать и бабушка.





Потом приехали пожарные. Чтобы достать людей с верхних этажей, им потребовалась автолестница.





«Я думаю, что любой бы так на моём месте сделал, но много, конечно, кто снимал на телефон. Когда просят о помощи — какие съёмки могут быть? Надо помогать в первую очередь людям. Потому что снимали очень много людей. Был народ, кто помогал, но много, кто снимал», — подчеркнул Валерий.





О себе Валерий Чмутов рассказал, что работает водителем в службе судебных приставов в Калининском районе.





«Пожарные ликвидировали возгорание за 16 минут. В подъезде горела деревянная лестничная клетка, а также входные двери восьми квартир на обоих этажах. Общая площадь возгорания составила 24 квадратных метра. На месте пожара были сосредоточены силы и средства по повышенному номеру вызова, работали 28 человек личного состава и 9 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





Дети попали в больницу с отравлением угарным газом, ещё одна женщина, которая эвакуировалась сама, госпитализирована с ожогами, сообщали утром в ведомстве.





«Это уже второй пожар за неделю на территории Новосибирска, где в подъездах с деревянными лестничными клетками горят именно лестницы, — это единственный путь, по сути дела, для эвакуации. В обоих случаях усматривается вероятная причина пожара — поджоги», — отмечали в МЧС.





В начале ноября НГС рассказывал о другом спасении жизни на пожаре — тогда житель Кольцово Василий Петров вытащил соседа из горящей квартиры.