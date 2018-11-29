Освободите дорогу: «Горэлектротранспорт» попросил автомобилистов не мешать работать

Из-за неосторожности автомобилистов сбивается график движения электротранспорта

«Горэлектротранспорт» попросил новосибирских водителей не мешать им работать — из-за аварий на путях трамваи простаивают, а график движения троллейбусов нарушается из-за того, что крупные машины обрывают контактную сеть.







«В последнее время происходят систематические задержки движения трамваев и троллейбусов посторонним транспортом, — сообщили на сайте МКП «Горэлектротранспорт». — Основной причиной простоев являются ДТП постороннего транспорта на трамвайном полотне и на пути следования троллейбусных маршрутов, а также стоянка автотранспорта в габарите движения подвижного состава. Особую озабоченность вызывают обрывы контактной сети сторонним крупногабаритным транспортом».





Специалисты ГЭТ объяснили, что из-за простоев транспорта нарушается график движения и предприятие терпит убытки. Также попросили автомобилистов не мешать им работать. «Убедительно просим водителей автомобильного транспорта соблюдать габариты движения трамваев и троллейбусов, в том числе вертикальные, не выезжать на трамвайные пути в местах, не предназначенных для движения автотранспорта», — говорится в сообщении.





ДТП, которые блокируют движение троллейбусов и трамваев, действительно случаются часто. На прошлой неделе недалеко от оперного театра произошла авария, из-за которой в одном месте скопились семь трамваев.