На месте знаменитого ресторана среднеазиатской кухни в тихом центре появилась буузная

«Шафран» плавно превратился в «Барбарис»

Три разных вида бууз (с фаршем, рубленой говядиной и рубленой бараниной) по 40, 50 и 60 рублей соответственно 
Три разных вида бууз (с фаршем, рубленой говядиной и рубленой бараниной) по 40, 50 и 60 рублей соответственно 


В помещении ресторана «Шафран» на Урицкого в тихом центре Новосибирска открылось кафе бурятской кухни «Барбарис».


Одно из старейших действующих заведений Новосибирска — ресторан «Шафран» — сменило профиль. На его месте сейчас работает кафе «Барбарис», специализирующееся на бурят-монгольской кухне.


Над входом в заведение осталась ещё старая вывеска
Над входом в заведение осталась ещё старая вывеска


Как пояснили корреспонденту НГС в заведении, помещение сдано в аренду новому владельцу. Интерьер заведения, правда, ничуть не поменялся. Основное меню тоже осталось без изменений. Большинство прежних среднеазиатских обеденных предложений из него исчезли — теперь здесь можно заказать преимущественно блюда бурятской и монгольской кухонь.


Интерьер тоже ничуть не поменялся
Интерьер тоже ничуть не поменялся


Так, в разделе супов есть шулэн, то есть бульон с лапшой и вареным мясом (130 рублей), в разделе горячего — цуйван (домашняя лапша с мясом за 140 рублей). Основным же блюдом заведения теперь можно считать буузы трёх видов (от 40 до 60 рублей за штуку). Манты и лагман, впрочем, пока тоже есть в меню даже во время обеда.


Подобная мягкая смена специализации не редкость на новосибирском ресторанном рынке. Так, на месте китайского ресторана «Мао» в конце сентября появилось паназиатское кафе «Бамбук бар».

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