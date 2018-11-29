На месте знаменитого ресторана среднеазиатской кухни в тихом центре появилась буузная
«Шафран» плавно превратился в «Барбарис»
В помещении ресторана «Шафран» на Урицкого в тихом центре Новосибирска открылось кафе бурятской кухни «Барбарис».
Одно из старейших действующих заведений Новосибирска — ресторан «Шафран» — сменило профиль. На его месте сейчас работает кафе «Барбарис», специализирующееся на бурят-монгольской кухне.
Как пояснили корреспонденту НГС в заведении, помещение сдано в аренду новому владельцу. Интерьер заведения, правда, ничуть не поменялся. Основное меню тоже осталось без изменений. Большинство прежних среднеазиатских обеденных предложений из него исчезли — теперь здесь можно заказать преимущественно блюда бурятской и монгольской кухонь.
Так, в разделе супов есть шулэн, то есть бульон с лапшой и вареным мясом (130 рублей), в разделе горячего — цуйван (домашняя лапша с мясом за 140 рублей). Основным же блюдом заведения теперь можно считать буузы трёх видов (от 40 до 60 рублей за штуку). Манты и лагман, впрочем, пока тоже есть в меню даже во время обеда.
Подобная мягкая смена специализации не редкость на новосибирском ресторанном рынке. Так, на месте китайского ресторана «Мао» в конце сентября появилось паназиатское кафе «Бамбук бар».
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Стас Соколов
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