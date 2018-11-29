Мороз до минус 22: новосибирцев попросили отключить электроприборы из-за непогоды

Температура начнёт опускаться уже к вечеру четверга, 29 ноября





Новосибирские синоптики выпустили предупреждение о резком похолодании, которое начнётся в городе сегодня к вечеру.





«Во второй половине дня 29-го и сутки 30 ноября ожидается снег, местами сильный, ночью с мокрым снегом, метели, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 18–23 м/с, 30 ноября местами порывы 25 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица. Днем 30 ноября похолодание», — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.





При этом отмечается, что в Новосибирске сегодня в течение дня температура снизится до -13... -15 градусов, а грядущей ночью будет -20...-22 градуса. Завтра днём -15...-17 градусов.





Прежде синоптики прогнозировали, что похолодание начнётся только завтра.





«АО "РЭС" напоминает, что во время неблагоприятных метеорологических явлений, прежде всего, необходимо выключить все электроприборы и электронное оборудование, чтобы предотвратить последующие замыкания и неполадки, связанные с возможными перепадами напряжения. Будьте внимательны во время пребывания на улице, нахождение в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства таит в себе смертельную опасность», — сообщили в Региональных электрических сетях.





В РЭС также добавили, что во время неблагоприятных погодных условий возможны аварийные отключения электроснабжения, из-за обрыва проводов, выхода из строя оборудования на трансформаторных подстанциях, перебоев в работе электроустановок.







О любых ЧС городские власти просят сообщать по телефону 051.





В свою очередь в МЧС попросили тщательно приготовиться к дальним загородным поездкам, а при возможности отменить их. В первую очередь машина должна быть полностью заправлена горючим и техническими жидкостями. Необходимо взять с собой домкрат, буксирный трос, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля с разряженным аккумулятором, медицинскую аптечку, индивидуальный комплект ключей и запасных принадлежностей, автомобильных ламп освещения, лопату, огнетушитель, утеплитель двигателя, средства связи, переносной фонарь. Также водителей просят взять с собой суточный запас продуктов питания и горячий чай. У водителя и пассажиров должна быть тёплая одежда и обувь. Мобильные телефоны нужно полностью зарядить.