Видео: полицейский попался на взятке от продавца дизельного топлива

Следователи считают, что полицейский брал взятки у бизнесмена на протяжении четырёх лет





В Новосибирске пойдёт под суд бывший полицейский, которого обвиняют в получении взятки за покровительство нелегальному бизнесу.





По версии следствия, в 2014–2018 годах оперуполномоченный уголовного розыска управления МВД России по Новосибирску брал взятки у знакомого, который без государственной регистрации занимался бизнесом: скупал и перепродавал дизельное топливо. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.







Следователи выяснили, что только в феврале и сентябре 2018 года обвиняемый в несколько приёмов получил от знакомого взятку на общую сумму 72 тысячи рублей.







«Размер взятки составлял половину суммы, заработанной коммерсантом за определенный период по договорённости», — пояснил старший помощник руководителя следственного управления Дмитрий Чечулин.







По его данным, за деньги полицейский покровительствовал нелегальному бизнесу, предупреждал предпринимателя о предстоящих проверках и содействовал «в принятии благоприятных решений по результатам таких проверок». Но в итоге после получении части взятки полицейского с поличным задержали сотрудники ФСБ.











«Приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — сообщил Дмитрий Чечулин.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что обвиняемый уволен 19 октября.





«Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в областной полиции.







По словам Дмитрия Чечулина, бывший полицейский попал под уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Сейчас его расследование завершено, и скоро обвиняемый пойдёт под суд.







В СК уточнили, что в преступлении 43-летний экс-полицейский признался. Сейчас он сидит под домашним арестом. Кроме того, арест наложен на его деньги.





Также сейчас за взятку от предпринимателя судят бывшего работника администрации Центрального округа Дениса Шестакова. Следователи считают, что торговавший в неположенном месте продавец платил чиновнику за то, что тот не составит на него протокол.

