Троллейбус № 22 потерял колесо на ходу
Происшествие случилось на улице Авиастроителей
Сегодня, 29 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска у троллейбуса
Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель Андрей Пивнев, который оказался на месте происшествия и уточнил, что колесо отвалилось на ходу. «Проезжая у Авиастроителей, 10 сегодня около 13:45, увидел, как двое мужиков катят к троллейбусу
Как сообщили корреспонденту НГС в филиале
Читатель уточнил, что к 14:10 троллейбус всё ещё стоял на обочине Авиастроителей без колеса.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Андреем Пивневым