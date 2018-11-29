Троллейбус № 22 потерял колесо на ходу

Читатель заметил, что потерявшееся колесо к троллейбусу прикатили двое мужчин

Сегодня, 29 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска у троллейбуса № 22 прямо на дороге отвалилось переднее правое колесо.





Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель Андрей Пивнев, который оказался на месте происшествия и уточнил, что колесо отвалилось на ходу. «Проезжая у Авиастроителей, 10 сегодня около 13:45, увидел, как двое мужиков катят к троллейбусу № 22 переднее колесо. <...> отвалилось вместе со ступицей», — рассказал Андрей Пивнев.





Как сообщили корреспонденту НГС в филиале № 1 «Дзержинский троллейбусный» муниципального казённого учреждения «Горэлектротранспорт», в диспетчерскую службу сообщения о каких-либо неполадках не поступали. «Нет, у нас нет такой информации», — коротко сказали в диспетчерской службе.





Читатель уточнил, что к 14:10 троллейбус всё ещё стоял на обочине Авиастроителей без колеса.



