Троллейбус № 22 потерял колесо на ходу

Происшествие случилось на улице Авиастроителей

Читатель заметил, что потерявшееся колесо к троллейбусу прикатили двое мужчин
Читатель заметил, что потерявшееся колесо к троллейбусу прикатили двое мужчин

Сегодня, 29 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска у троллейбуса № 22 прямо на дороге отвалилось переднее правое колесо. 


Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель Андрей Пивнев, который оказался на месте происшествия и уточнил, что колесо отвалилось на ходу. «Проезжая у Авиастроителей, 10 сегодня около 13:45, увидел, как двое мужиков катят к троллейбусу № 22 переднее колесо. <...> отвалилось вместе со ступицей», — рассказал Андрей Пивнев.


Как сообщили корреспонденту НГС в филиале № 1 «Дзержинский троллейбусный» муниципального казённого учреждения «Горэлектротранспорт», в диспетчерскую службу сообщения о каких-либо неполадках не поступали. «Нет, у нас нет такой информации», — коротко сказали в диспетчерской службе.


Читатель уточнил, что к 14:10 троллейбус всё ещё стоял на обочине Авиастроителей без колеса.


Сегодня утром на Серебренниковской остановили трамваи, которые ходят по маршруту № 13, — в одном из них пожилая женщина повредила голову. Её увезли на скорой.

Прочтений: 5538

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено