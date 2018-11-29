Новосибирец добился уменьшения транспортного налога в 30 раз

Сначала за его Land Rover требовали почти 1 миллион

На то, чтобы признать свою ошибку, налоговой потребовалось 2 месяца

Федеральная налоговая служба по Новосибирской области пересчитала размер транспортного налога после жалобы новосибирца — с него требовали 900 тысяч налога вместо 30 тысяч.







Как сообщил корреспонденту НГС читатель Антон, несостыковку в расчёте налоговой он обнаружил 22 сентября в личном кабинете налогоплательщика.





«Захожу в приложение, а там — 950 тысяч налога к уплате за Land Rover Discovery 4. Стал разбираться и выяснил, что налоговая вместо 249 лошадиных сил установила 2488.





Посчитала налог 150 рублей за лошадиную силу. Но на этом ошибки не кончились — они ещё и перерасчёт сделали за 2016 год, который я уже уплатил, тоже из расчёта в 2488 лошадиных сил», — рассказал Антон.





Сразу после этого он направил жалобу на сайт налоговой, которую должны были рассматривать 30 дней. Правда, её рассмотрение заняло больше времени. «Со слова налоговой, ГИБДД прислало неверные данные по количеству л/с. Задолженность обнулили практически сразу, но пересчитали [правильно] только 19 ноября. В прошлый раз налоговая очень переживала из-за статьи [на НГС]», — сообщил Антон.





Налоговое уведомление, которое Антон получил в сентябре (копия уведомления есть в распоряжении редакции НГС)





Теперь читатель должен заплатить 30 тысяч налога. Антон подчеркнул, что готов заплатить эту сумму.





В середине октября 2017 года из-за технической ошибки УФНС дважды начислила транспортный налог жителям города. Тогда налоговая решила разбираться с неправильным начислением в индивидуальном порядке по обращениям.







Срок уплаты имущественных налогов истекает 3 декабря — НГС объяснял, сколько и за что должны заплатить новосибирцы государству.