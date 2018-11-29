Посетителя бара «Ухо & Медведь» отдали под суд за убийство охранника

Обвиняемый жалуется на плохое зрение и говорит, что стрелял в охранника, когда был без очков

 Стрелок сам пришёл к следователю спустя 3 месяца после убийства
 Стрелок сам пришёл к следователю спустя 3 месяца после убийства

В Новосибирске под суд пойдёт 31-летний житель Краснообска, который в марте застрелил подравшегося с посетителями охранника караоке-бара «Ухо & Медведь».


«Версия у него такая, что он испугался за своего брата <…> и пошёл его спасать тем самым. Он говорит: "Я не видел, куда я стреляю, я был без очков, я слепой, я просто протянул руку в сторону и выстрелил, думая, что пуля не причинит никакого вреда — она резиновая"», — рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Железнодорожного района Николай Папантонопуло.


По его данным, в ночь на 21 марта обвиняемый вместе с компанией отмечал день рождения своего старшего брата в караоке-баре «Ухо & Медведь» на улице Советской. Как следует из материалов уголовного дела, виновник торжества нарушал общественный порядок, нецензурно ругался и не реагировал на замечания охранника. В итоге администрация заведения была вынуждена вызвать ещё одного охранника, который в ту ночь не дежурил. После разговора с шумной компанией он остался в караоке-баре пить кофе, но в итоге стал жертвой убийства.


По информации Николая Папантонопуло, это произошло, когда компания уже собралась уходить. Обвиняемый тоже взял в гардеробе куртку, но пошёл не к выходу, а попытался вернуться в зал. По его собственной версии, он хотел оставить чаевые официантке.


Охранник сделал ему замечание, пояснив, что в заведение запрещено входить в верхней одежде. Но, по версии обвинения, мужчина проигнорировал эти требования и, чтобы попасть в зал, стал толкать охранника в грудь. В итоге между охранником и посетителями завязалась драка, в которую влез в том числе и старший брат обвиняемого. Он стал бить охранника по голове, сообщается в материалах уголовного дела.


По версии обвинения, сразу после этого пьяный обвиняемый достал травматический пистолет, подошёл к охраннику и в упор выстрелил ему в правый висок. После выстрела компания ушла, а раненый охранник спустя 4 часа умер в городской больнице № 1.


Николай Папантонопуло уточнил, что обвиняемый скрывался три месяца. Но 27 июня он сам пришёл к следователю и написал явку с повинной. В итоге его поместили в СИЗО.


Теперь 31-летнему посетителю караоке-бара придётся пойти под суд за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Николай Папантонопуло уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу стрелка. Дело его старшего брата ещё расследуется, пояснил заместитель прокурора района.


По его словам, в целом обвиняемый не отрицает своей вины. При этом на стадии следствия он пояснял, что хотел заступиться за брата, которому досталось от охранника битой. Также стрелок утверждал, что не целился в оппонента, а просто хотел его напугать, добавил Николай Папантонопуло.


Ранее в караоке-баре «Ухо & Медведь» рассказывали, что погибший был сотрудником частного охранного предприятия и работал в заведении уже не первый год. Также, по словам Николая Папантонопуло, в прошлом у погибшего был опыт службы в горячих точках: он участвовал во второй чеченской войне.


В следственном управлении СК России по Новосибирской области уточнили, что погибшему было 42 года. Чтобы выяснить обстоятельства его смерти, следователи провели больше 10 обысков у стрелка, его брата и их окружения, осматривали место происшествия при помощи криминалистической техники. Это позволило найти оружие, пули, гильзы и другие вещественные доказательства.

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