Новосибирцы собрали 15 тысяч на спасение котёнка Ёши из Китая — ему нужен попутчик до Новосибирска

Котёнка подбросили к отелю в августе, когда ему было чуть больше месяца

Сибиряк нашел возле своего отеля в Китае котёнка в коробке. Чтобы перевезти его в Новосибирск, волонтёры собрали деньги, а теперь ищут для кота попутчика из Ханчжоу или Шанхая.







«В августе наш волонтёр был в Китае в командировке. Котёнка в коробке ему подбросили к отелю, где он жил, — рассказала волонтёр Благотворительного фонда «Варежка» Светлана Пальчунова. — Так как он любит животных, не смог мимо него пройти. Поспрашивал в отеле, магазине, который рядом, не знают ли они, что это за котёнок. Все развели руками».







По её словам, привезти котёнка в Новосибирск решили, потому что в Китае он, скорее всего, не выжил бы — его было практически невозможно пристроить, а службы отлова очень хорошо работают. «В Китае вообще сложные отношения с животными. Кошек держат в клетках, собак держат только маленьких породистых, остальное для них не представляет никакого интереса, — объяснила Светлана Пальчунова. — В фирме, где работал он, они нашли юриста, который более-менее знает английский, заинтересовали этой проблемой».





В итоге котёнка чипировали и собрали деньги для того, чтобы его переправить в Новосибирск. Но волонтёру пришлось возвращаться из командировки, сейчас котёнок остался у знакомых, которые ждут, когда его всё-таки заберут. Чтобы переправить его в Новосибирск, волонтёры, по словам Пальчуновой, собрали около 15 тысяч рублей. Теперь нужно сделать документы, в которых должны быть данные о билетах попутчика. «Нужен человек с билетами. Пока там никто в Новосибирск ехать не собирается, а там уже никто не хочет находиться с котенком», — пояснила волонтёр.





Кота назвали Ёши





Котёнка зовут Ёши, сейчас ему около полугода, живёт он в деревушке недалеко от города Ханчжоу. Котёнка, по словам волонтёра, могут привезти и в Шанхай. «После приезда будет жить у меня, скорее всего, — рассказала она. — Мы ему будем сразу искать хозяев, кто-то даже откликнулся и хотел увезти его в Германию».





В августе волонтёры нашли новый дом новосибирскому псу Грому, которого вылечили после тяжёлого ранения, — ему сделали паспорт и посадили на самолёт до Москвы.