«Не дали подумать даже 5 минут»: популярный бренд одежды внезапно уволил беременную сотрудницу

Сибирячка подала в суд на компанию, где проработала 10 лет, — компания отрицает иск

Последние 5 лет сибирячка оформляла витрины «Бершки», а потом её неожиданно уволили

Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассматривать иск 33-летней беременной сибирячки — бывшей сотрудницы сети магазинов одежды Bershka. Она утверждает, что её неожиданно сократили во время корпоратива.







Жительница Новосибирска Елена А. устроилась в популярный магазин Bershka в конце лета 2007 года, когда он только появился в городе. Сначала сибирячка работала менеджером отдела, потом директором в разных магазинах. Спустя 5 лет она стала оформителем витрин — постоянно ездила в командировки по Сибири и Уралу, перевозила сама тяжёлые инструменты для работы, рассказала корреспонденту НГС Елена.







По словам сибирячки, витрины нужно было менять каждый месяц — перед началом сезона она ездила в Москву, где руководители давали инструкции по обновлениям витрин, а затем оформляла их в 14 магазинах сети.







Общение с работодателем проходило в основном по почте или в мессенджерах — иногда к нему подключались иностранные руководители (Bershka входит в испанскую корпорацию Inditex, которая также объединяет бренды Zara, Oysho, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius и другие). В целом работой в компании Елена была довольна — до 8 июня 2018 года.







«Нас пригласили на корпоратив — ежегодный летний сбор, в принципе, мы каждый год ездили на такой сбор. Нам оплачивали перелёт до Москвы, а за сам корпоратив мы платили сами: жили на базе в домиках, покупали еду себе.





И за час до корпоратива нас каждого вызывали в отдельный кабинет и с каждым проводили беседу по поводу того, что наши позиции сокращают и нам нужно прямо сейчас подписать документы. Я спросила, могу ли я 5 минут подумать, мне сказали: “Нет”», — описала ситуацию собеседница НГС.







Она призналась, что в тот момент растерялась от внезапного предложения уволиться — по её словам, представители работодателя давили на неё, иначе она якобы не получит компенсации (около 181 тысячи рублей). Также, по словам сибирячки, сократили ещё троих сотрудников.







«Я испытывала усталость после перелёта и сильное душевное волнение от неожиданного увольнения, как в тумане подписала всё, что от меня требовал работодатель, и пошла плакать», — вспоминает экс-сотрудница «Бершки».







По словам Елены, о беременности она узнала после увольнения. Сибирячка опасается публичности, поэтому попросила НГС скрыть её фамилию и лицо на фото





Елена А. отметила, что ей предложили вакансии с зарплатой в 3 раза меньше прежней (ранее её оклад был 60 тысяч рублей в месяц) — ассистент менеджера или продавец-кассир, но она отказалась. После подписания бумаг она поняла, что сокращение было проведено как соглашение о прекращении трудового договора по обоюдному согласию.







«У нас по закону, по трудовому кодексу, существует два основания для увольнения — по инициативе работника, когда он пишет заявление по собственному желанию, и по инициативе работодателя. Поскольку не было причин для увольнения по инициативе работодателя, на хорошем счету состоял работник, то единственное законное основание для увольнения по инициативе работодателя — это сокращение. Но её начали вынуждать подписать соглашение по обоюдному желанию», — объяснила адвокат сибирячки Елена Пешкова из коллегии «Потапов и партнёры».





После увольнения Елену А. экстренно госпитализировали в больницу — состояние здоровья сильно ухудшилось, она постоянно чувствовала слабость и сонливость. В больнице выяснилось, что Елена беременна с 5 июня.







«Сильный стресс из-за потери работы чуть не привёл к выкидышу, ребёнок в нашей семье очень желанный и долгожданный; 22 дня я находилась на стационарном лечении, после выписки мне было рекомендовано амбулаторное наблюдение и полный покой»,





— пишет сибирячка в исковом заявлении.







О беременности она сказала бывшему работодателю, но и после этого ей не предложили восстановить должность.







По словам адвоката, согласно Трудовому кодексу РФ работодателям запрещено увольнять беременных сотрудниц. Также, как следует из постановления пленума Верховного суда России, если у работодателя не было сведений о беременности сотрудницы в момент увольнения, он должен вернуть ей работу.







Кроме восстановления должности, Елена А. просит компенсацию морального вреда размером в 70 тысяч рублей и зарплату за время вынужденного прогула — эта сумма будет определяться в зависимости от того, когда сибирячке вернут работу (и если суд вынесет решение в её пользу).







Корреспондент НГС попросила ООО «Бершка СНГ» обозначить свою позицию в этой ситуации, однако её представители сообщили, что компания не в курсе судебного иска.







«Мы бы обязательно вышли на диалог и обсуждали бы эту историю, но с нами никто не связывался», — кратко прокомментировали в «Бершке».







По данным сайта Октябрьского суда, по делу было уже два предварительных заседания, но представители «Бершка СНГ» не пришли в суд. Следующее заседание назначено на середину декабря.







Ранее прокуратура Калининского района Новосибирска помогла вернуться на работу молодой сибирячке, которую уволили из крупной торговой сети во время больничного. Компании пришлось выплатить ей около 130 тысяч рублей.

