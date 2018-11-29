Запасайтесь ёлками: НГС публикует карту новогодних базаров
В городе будут работать 42 площадки
В субботу, 1 декабря, в Новосибирске начнут работать первые ёлочные базары — в этом году мэрия заключила 42 договора с торговцами.
НГС публикует карты базаров, которые согласованы с властями. Данные об их расположении редакции предоставили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос.
Дату начала официальной ёлочной торговли в городе мэрия объявила на прошлой неделе. Также власти отмечали, что ёлочные базары будут размещаться и на частной земле, которая не входит в компетенцию мэрии.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой
Карта yandex.ru/maps