«Яндекс» начал вычислять таксистов-гонщиков — им запретят возить новосибирцев

Но многие водители соглашаются с предупреждениями и сбрасывают скорость

92% новосибирских таксистов, на которых испытали систему, перестали превышать скорость
92% новосибирских таксистов, на которых испытали систему, перестали превышать скорость


С 1 декабря Яндекс.Такси вводит для своих водителей систему слежения за скоростным режимом — с начала следующего месяца нарушителей будут блокировать в сервисе, в том числе в Новосибирске.


Компания разработала технологию автоматического мониторинга.


«Когда водитель выполняет заказ в сервисе Яндекс.Такси, технология с помощью GPS отслеживает его дорожный трек и вычисляет скорость движения. Фактическая скорость сверяется с разрешённой на конкретном участке дороги. Информация о скоростных ограничениях содержится в Яндекс.Навигаторе, который используется для построения маршрутов и ведёт по ним. Алгоритм учитывает помехи с GPS-сигналом, включая неожиданные и значительные изменения геокоординат, и умеет отсекать такие аномалии.


Если реальная скорость регулярно превышает и разрешённую на 20 км/ч и более, система предупреждает об этом водителя через Таксометр. После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ к заказам — сначала временно, а в случае злостных нарушений — постоянно», — сообщает пресс-служба сервиса.


Сервис уже работал в тестовом режиме в сентябре и октябре в нескольких городах, в том числе и Новосибирске. Оказалось, что большая часть водителей прислушивается к советам программы.


В Новосибирске 92% тестируемых водителей перестали превышать скорость после предупреждения. Для сравнения: в Омске этот показатель составил 93%, в Екатеринбурге — 98%, в Санкт-Петербурге — 79%, а самые дисциплинированные оказались в Пензе — 99%.


«Как показывают результаты тестирования технологии, 92% водителей, которые часто нарушали скорость, прекратили делать это уже после двух уведомлений в Таксометре, 7% — после временного ограничения доступа к заказам. 1% нарушителей были заблокированы в сервисе навсегда», — рассказали в пресс-службе общие итоги испытания сервиса во всех городах.


Следующим этапом для повышения безопасности будет внедрение технологии, которая позволит определять не только опасные превышения скорости, но и аварийную или некомфортную для пассажиров манеру вождения — например, склонность к резкому торможению или набору скорости, к резким поворотам и перестроениям. 


Яндекс.Такси начало работать в Новосибирске в октябре 2015 года, а с лета этого года на платформу «Яндекса» перевели и водителей сервиса Uber.

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