Фото: коммунальщики прорыли в 3-метровом сугробе тоннель для машин

Фото до и после уборки

Около одного из домов на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска гору убранного снега вывалили на внутридворовый проезд для машин. Но затем коммунальщики вырыли в нём аккуратный тоннель.





Как рассказал НГС местный житель Максим Путинцев, снег во дворе на Кропоткина, 96/1 убирали минувшей ночью — накануне предупреждение об уборке появилось от ЖЭУ № 39 .





«Там чистили снег, и они (коммунальщики. — Прим. ред.) навалили такую кучу посреди проезда. Это не единственный проезд, конечно, во двор, но они вот так прибрались. Ночью сегодня прорыли вот этот тоннель. Я часа в три ночи вставал, увидел. Они его прорыли, но почему всё не увезли — непонятно», — рассказал он.







От заваленных снегом дворов и улиц страдает не только город — в выходные снегом завалило единственный проезд к закрытому инновационному посёлку под Академгородком. А вчера мэр Анатолий Локоть попросил горожан скинуть ему в Facebook адреса, где снег не убирают.