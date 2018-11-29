Фото: коммунальщики прорыли в 3-метровом сугробе тоннель для машин
Огромная куча снега осталась во дворе после уборки
Около одного из домов на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска гору убранного снега вывалили на внутридворовый проезд для машин. Но затем коммунальщики вырыли в нём аккуратный тоннель.
Как рассказал НГС местный житель Максим Путинцев, снег во дворе на Кропоткина, 96/1 убирали минувшей ночью — накануне предупреждение об уборке появилось от ЖЭУ
«Там чистили снег, и они (коммунальщики. — Прим. ред.) навалили такую кучу посреди проезда. Это не единственный проезд, конечно, во двор, но они вот так прибрались. Ночью сегодня прорыли вот этот тоннель. Я часа в три ночи вставал, увидел. Они его прорыли, но почему всё не увезли — непонятно», — рассказал он.
От заваленных снегом дворов и улиц страдает не только город — в выходные снегом завалило единственный проезд к закрытому инновационному посёлку под Академгородком. А вчера мэр Анатолий Локоть попросил горожан скинуть ему в Facebook адреса, где снег не убирают.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Что-то тут не чисто». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными сугробами, нечищенными улицами, обледенелыми тротуарами и с самой бестолковой работой дорожников по очистке от снега.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Кирилл Шматков
Фото предоставлены Максимом Путинцевым