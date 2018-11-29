Прокуратура проверит школу, из которой выгнали ученицу с голубыми волосами

Работники прокуратуры хотят узнать, как в школе соблюдают законы об образовании

Случай произошёл в бердской школе № 9
Случай произошёл в бердской школе № 9


Прокуратура начала проверку информации о том, что работники бердской школы № 9 не пустили шестиклассницу на уроки из-за цвета её волос.


Проверку организовал прокурор Бердска Роман Сивак после того, как в средствах массовой информации появились публикации об этом инциденте, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что прокуратуре города предстоит разобраться, было ли нарушение законодательства об образовании.


Как ранее сообщало издание «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на маму школьницы, она сама покрасила волосы 12-летней дочери голубым оттеночным шампунем. 22 ноября администратор школы отправила шестиклассницу домой мыть голову, но тоник так и не смылся. На следующий день подошедшая к девочке школьный психолог заявила, что из-за неё ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами, пишет издание.


«Безусловно, мы разберемся в ситуации, выслушаем все стороны спора», — сообщила директор школы № 9 Вера Забелич газете «Курьер.Среда.Бердск».


Корреспонденту НГС не удалось оперативно получить комментарии по поводу этого инцидента от руководства школы. В учебном заведении пояснили, что директор сейчас на больничном, а её заместитель — на совещании.


Ещё одна сибирячка на прошлой неделе заявила, что учитель потребовал от её сына удалить из телефона обои с картинкой из аниме

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