Прокуратура проверит школу, из которой выгнали ученицу с голубыми волосами

Работники прокуратуры хотят узнать, как в школе соблюдают законы об образовании

Случай произошёл в бердской школе № 9





Прокуратура начала проверку информации о том, что работники бердской школы № 9 не пустили шестиклассницу на уроки из-за цвета её волос.







Проверку организовал прокурор Бердска Роман Сивак после того, как в средствах массовой информации появились публикации об этом инциденте, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что прокуратуре города предстоит разобраться, было ли нарушение законодательства об образовании.







Как ранее сообщало издание «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на маму школьницы, она сама покрасила волосы 12-летней дочери голубым оттеночным шампунем. 22 ноября администратор школы отправила шестиклассницу домой мыть голову, но тоник так и не смылся. На следующий день подошедшая к девочке школьный психолог заявила, что из-за неё ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами, пишет издание.







«Безусловно, мы разберемся в ситуации, выслушаем все стороны спора», — сообщила директор школы № 9 Вера Забелич газете «Курьер.Среда.Бердск».





Корреспонденту НГС не удалось оперативно получить комментарии по поводу этого инцидента от руководства школы. В учебном заведении пояснили, что директор сейчас на больничном, а её заместитель — на совещании.





Ещё одна сибирячка на прошлой неделе заявила, что учитель потребовал от её сына удалить из телефона обои с картинкой из аниме.

