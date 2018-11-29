В Ленинском районе появилась скульптура богатого свина с «Мерседесом»

Изваяние соорудили из снега и покрасили краской

Хряк и «Мерседес» эффектно смотрятся на фоне деревянных бараков
Хряк и «Мерседес» эффектно смотрятся на фоне деревянных бараков


В Ленинском районе Новосибирска появилась снежная фигура свиньи в шубе. Скульптура стоит во дворе одного из деревянных бараков на улице Степной.


Хряк стоит у автомобиля, напоминающего очертаниями Mercedes-Benz S-класса. Свин одет в шубу, из-под которой выглядывает рубашка и галстук-бабочка.


Свинья — символ 2019 года по восточному календарю
Свинья — символ 2019 года по восточному календарю


Жители близлежащих домов говорят, что снежная скульптура появилась здесь совсем недавно, после сильных снегопадов.


Обилие снега позволяет новосибирским мастерам снежной скульптуры оттачивать свои умения, не отходя от дома. Неудивительно, что в феврале этого года работы мастеров из Новосибирска победили на международном фестивале снежной скульптуры Baltic Snow Call, проходящем в городе Оулу в Финляндии.

Прочтений: 7698

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено