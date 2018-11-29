В Ленинском районе появилась скульптура богатого свина с «Мерседесом»
Изваяние соорудили из снега и покрасили краской
В Ленинском районе Новосибирска появилась снежная фигура свиньи в шубе. Скульптура стоит во дворе одного из деревянных бараков на улице Степной.
Хряк стоит у автомобиля, напоминающего очертаниями Mercedes-Benz S-класса. Свин одет в шубу, из-под которой выглядывает рубашка и галстук-бабочка.
Жители близлежащих домов говорят, что снежная скульптура появилась здесь совсем недавно, после сильных снегопадов.
Обилие снега позволяет новосибирским мастерам снежной скульптуры оттачивать свои умения, не отходя от дома. Неудивительно, что в феврале этого года работы мастеров из Новосибирска победили на международном фестивале снежной скульптуры Baltic Snow Call, проходящем в городе Оулу в Финляндии.
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Стас Соколов
Фото Оксаны Воробьёвой