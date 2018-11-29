В Ленинском районе появилась скульптура богатого свина с «Мерседесом»

Изваяние соорудили из снега и покрасили краской

Хряк и «Мерседес» эффектно смотрятся на фоне деревянных бараков





В Ленинском районе Новосибирска появилась снежная фигура свиньи в шубе. Скульптура стоит во дворе одного из деревянных бараков на улице Степной.







Хряк стоит у автомобиля, напоминающего очертаниями Mercedes-Benz S-класса. Свин одет в шубу, из-под которой выглядывает рубашка и галстук-бабочка.







Свинья — символ 2019 года по восточному календарю





Жители близлежащих домов говорят, что снежная скульптура появилась здесь совсем недавно, после сильных снегопадов.







Обилие снега позволяет новосибирским мастерам снежной скульптуры оттачивать свои умения, не отходя от дома. Неудивительно, что в феврале этого года работы мастеров из Новосибирска победили на международном фестивале снежной скульптуры Baltic Snow Call, проходящем в городе Оулу в Финляндии.