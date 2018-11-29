S7 откроет рейс из Новосибирска в древнейший город Азии

Первый рейс в Бухару авиакомпания S7 Airlines запланировала на 20 марта





С весны 2019 года авиакомпания S7 Airlines начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Бухару с билетами в одну сторону по 14,3 тысячи рублей.







Летать по этому маршруту авиакомпания планирует раз в неделю — по средам — на самолётах Airbus A320 разных модификаций, следует из расписания на сайте группы компаний S7.







Судя по расписанию, первый прямой рейс в Бухару запланирован на 20 марта с вылетом из Новосибирска в 13:10. В полёте пассажирам предстоит провести 3 часа 35 минут. Билеты на этот рейс по тарифу «Эконом Гибкий» стоят 14 360 рублей в одну сторону вместе со сборами. Обратный рейс отправляется в тот же день и прилетает в новосибирский аэропорт Толмачёво в 21:30.







В аэропорту Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что до этого прямых рейсов из Новосибирска в Бухару ранее не было никогда.







Бухара — региональный центр Бухарской области Узбекистана, один из древнейших городов Центральной Азии, который возник в середине первого тысячелетия до нашей эры.







Ранее новосибирский аэропорт Толмачёво обнародовал расписание на зимний сезон. Одним из новых направлений из Новосибирска стал например Ижевск. При этом из зимнего расписания пропали прямые рейсы в Токио, которые выполняла авиакомпания S7 Airlines.