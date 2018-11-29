S7 откроет рейс из Новосибирска в древнейший город Азии
Полёты в бывшую столицу азиатского ханства начнутся весной
С весны 2019 года авиакомпания S7 Airlines начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Бухару с билетами в одну сторону по 14,3 тысячи рублей.
Летать по этому маршруту авиакомпания планирует раз в неделю — по средам — на самолётах Airbus A320 разных модификаций, следует из расписания на сайте группы компаний S7.
Судя по расписанию, первый прямой рейс в Бухару запланирован на 20 марта с вылетом из Новосибирска в 13:10. В полёте пассажирам предстоит провести 3 часа 35 минут. Билеты на этот рейс по тарифу «Эконом Гибкий» стоят
В аэропорту Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что до этого прямых рейсов из Новосибирска в Бухару ранее не было никогда.
Бухара — региональный центр Бухарской области Узбекистана, один из древнейших городов Центральной Азии, который возник в середине первого тысячелетия до нашей эры.
Ранее новосибирский аэропорт Толмачёво обнародовал расписание на зимний сезон. Одним из новых направлений из Новосибирска стал например Ижевск. При этом из зимнего расписания пропали прямые рейсы в Токио, которые выполняла авиакомпания S7 Airlines.
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Ольга Хмелевская
Фото wikimedia.org