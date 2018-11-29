S7 откроет рейс из Новосибирска в древнейший город Азии

Полёты в бывшую столицу азиатского ханства начнутся весной

Первый рейс в Бухару авиакомпания S7 Airlines запланировала на 20 марта
Первый рейс в Бухару авиакомпания S7 Airlines запланировала на 20 марта


С весны 2019 года авиакомпания S7 Airlines начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Бухару с билетами в одну сторону по 14,3 тысячи рублей.


Летать по этому маршруту авиакомпания планирует раз в неделю — по средам — на самолётах Airbus A320 разных модификаций, следует из расписания на сайте группы компаний S7.


Судя по расписанию, первый прямой рейс в Бухару запланирован на 20 марта с вылетом из Новосибирска в 13:10. В полёте пассажирам предстоит провести 3 часа 35 минут. Билеты на этот рейс по тарифу «Эконом Гибкий» стоят 14 360 рублей в одну сторону вместе со сборами. Обратный рейс отправляется в тот же день и прилетает в новосибирский аэропорт Толмачёво в 21:30.


В аэропорту Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что до этого прямых рейсов из Новосибирска в Бухару ранее не было никогда.


Бухара — региональный центр Бухарской области Узбекистана, один из древнейших городов Центральной Азии, который возник в середине первого тысячелетия до нашей эры.


Ранее новосибирский аэропорт Толмачёво обнародовал расписание на зимний сезон. Одним из новых направлений из Новосибирска стал например Ижевск. При этом из зимнего расписания пропали прямые рейсы в Токио, которые выполняла авиакомпания S7 Airlines. 

Прочтений: 9039

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено