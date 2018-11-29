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Обвиняемому в экстремизме барнаульцу устроили 7-часовую экспертизу в Новосибирске

Эксперты выясняли, был ли у Даниила Маркина злой умысел при публикации мемов в соцсетях

19-летнего Даниила Маркина обвинили в экстремизме за альбом с мемами на его странице «ВКонтакте»
19-летнего Даниила Маркина обвинили в экстремизме за альбом с мемами на его странице «ВКонтакте»


Обвиняемый в экстремизме за картинки в соцсети «ВКонтакте» барнаулец Даниил Маркин прошёл судебно-психологическую экспертизу в Новосибирске — на ней его спрашивали об отношении к представителям разных религиозных конфессий. 


В отношении 19-летнего Маркина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). 


Как утверждает сам Маркин, часть размещённых им на своей странице картинок совпадают с теми изображениями, которые сохранила себе фигурантка ещё одного уголовного дела по ст. 282 УК РФ Мария Мотузная. Железнодорожный суд Барнаула отправил его в Сибирский региональный центр судебной экспертизы

Минюста России, который располагается в Новосибирске. В Барнауле не осталось специалистов, не участвовавших в его деле, пояснил Маркин.


«Я сидел в офисе с 10 утра и вышел только [17:25]. Всё это время шли тесты, было очень много тестов. Был только один эксперт. Сначала была беседа: меня спросили, как я вижу ситуацию, свою картину ситуации. Потом начались ассоциативные тесты. Потом были цветовые ассоциации, после предложили тест, где нужно было просто ставить галочки, выясняли отношение к себе, друзьям и родителям, к христианам, просто верующим людям, атеистам и мусульманам. Не совру, если скажу, что сегодня ответил больше чем на 100 вопросов точно», — рассказал корреспонденту НГС Даниил Маркин после экспертизы.


Следующее судебное заседание по делу Маркина назначено на 4 декабря, но сам обвиняемый предполагает, что его перенесут, так как заключение экспертов будет готово примерно через две недели. Корреспондент НГС четыре раза пыталась связаться с руководством Сибирского РЦСЭ, однако каждый раз в приёмной отвечали, что начальник и его заместители в эти дни работали на выезде вне здания на Красном проспекте, 167. 


Всплеск уголовных дел за экстремистскую деятельность произошёл этим летом не только в Барнауле. С июня по август в районных судах Новосибирска также увеличилось число дел по статье 282 УК РФ.

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