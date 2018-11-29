Трамваи № 13 встали на Серебренниковской: в одном из них упала пассажирка

На месте работает ДПС





Утром 29 ноября на Серебренниковской остановили трамваи, которые ходят по маршруту № 13 .





По информации очевидцев, недалеко от перекрёстка с улицей Сибревкома остановились 8 трамваев. Также они сообщают, что в одном из трамваев упала пожилая женщина, — её увезли на скорой.





«При остановке трамвая женщина, на вид лет 70–75, упала, ударилась головой. На данный момент скорая её забрала», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





После того, как женщина упала, движение трамваев остановилось





На прошлой неделе семь трамваев застряли перед кольцом возле оперного театра из-за аварии.