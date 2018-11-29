Трамваи № 13 встали на Серебренниковской: в одном из них упала пассажирка
Очевидцы сообщают о восьми стоящих трамваях
Утром 29 ноября на Серебренниковской остановили трамваи, которые ходят по маршруту
По информации очевидцев, недалеко от перекрёстка с улицей Сибревкома остановились 8 трамваев. Также они сообщают, что в одном из трамваев упала пожилая женщина, — её увезли на скорой.
«При остановке трамвая женщина, на вид лет 70–75, упала, ударилась головой. На данный момент скорая её забрала», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
На прошлой неделе семь трамваев застряли перед кольцом возле оперного театра из-за аварии.
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Елена Громкова
Фото Дарьи Винокуровой