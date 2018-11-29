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Трамваи № 13 встали на Серебренниковской: в одном из них упала пассажирка

Очевидцы сообщают о восьми стоящих трамваях

На месте работает ДПС
На месте работает ДПС


Утром 29 ноября на Серебренниковской остановили трамваи, которые ходят по маршруту № 13.


По информации очевидцев, недалеко от перекрёстка с улицей Сибревкома остановились 8 трамваев. Также они сообщают, что в одном из трамваев упала пожилая женщина, — её увезли на скорой.


«При остановке трамвая женщина, на вид лет 70–75, упала, ударилась головой. На данный момент скорая её забрала», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


После того, как женщина упала, движение трамваев остановилось
После того, как женщина упала, движение трамваев остановилось


На прошлой неделе семь трамваев застряли перед кольцом возле оперного театра из-за аварии.

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