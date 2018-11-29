Пожар на Гастелло: сосед отогнул решётку на окне горящего дома и спас двух детей
Также в квартире была женщина — ей сосед тоже помог выбраться
В МЧС рассказали подробности пожара, который случился в Заельцовском районе Новосибирска накануне вечером в двухэтажном доме.
Пожарные отправились на улицу Гастелло в 22:13.
«Самостоятельно из подъезда эвакуировались 10 человек, пожарные спасли 5 человек, и сосед из соседнего дома ещё спас трёх человек — женщину и двоих детей», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.
По предварительной информации, на окне квартиры была решётка, которую отогнул сосед до приезда пожарных, — женщина передала соседу детей, а потом он помог выбраться и ей.
Дети попали в больницу с отравлением угарным газом, ещё одна женщина, которая эвакуировалась сама, госпитализирована с ожогами.
Огонь повредил в доме лестничные клетки и входные двери 8 квартир на двух этажах. Предварительная причина — поджог.
«Это уже второй пожар за неделю на территории Новосибирска, где в подъездах с деревянными лестничными клетками горят именно лестницы — это единственный путь, по сути дела, для эвакуации. В обоих случаях усматривается вероятная причина пожара — поджоги», — добавили в МЧС.
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Елена Громкова
Фото 54.mchs.gov.ru