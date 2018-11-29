«Тренировочные пробки перед предновогодним апокалипсисом»: водители обсуждают заторы с утра

Новосибирцы считают, что в пробках можно успеть родить двойню





Сегодня утром, 29 ноября, новосибирцы встали в 8-балльных пробках — в разных частях города случились аварии. При этом своё недовольство водители начали высказывать на картах Яндекса.





Наиболее активно водители переписывались друг с другом в районе Тёщиного языка. Здесь собрался неудобный затор.





«Зафиксирована необычно сложная пробка — Хилокская улица, Толмачевская улица, от улицы Петухова до улицы Связистов. В пробке длиной 2,6 км можно потерять 31 минуту, что на 22 минуты больше обычного», — передаёт Яндекс.





Один из участников движения сравнил сегодняшние пробки с тренировкой перед пробками, которые ждут город накануне новогодних праздников.





По поводу этой пробки высказались многие водители









Водители на Октябрьском мосту начали переживать, что мост не выдержит, если по нему будут ходить в ногу.









А на Большевистской кто-то проголодался.









При этом самые напряжённые диалоги по пути с «Родников».









Водители часто придумывают себе занятия в пробках, чтобы не скучать, — например, в начале ноября они пытались построить новый мост рядом с Октябрьским на картах 2ГИС.