«Тренировочные пробки перед предновогодним апокалипсисом»: водители обсуждают заторы с утра
Новосибирцы считают, что в пробках можно успеть родить двойню
Сегодня утром, 29 ноября, новосибирцы встали в 8-балльных пробках — в разных частях города случились аварии. При этом своё недовольство водители начали высказывать на картах Яндекса.
Наиболее активно водители переписывались друг с другом в районе Тёщиного языка. Здесь собрался неудобный затор.
«Зафиксирована необычно сложная пробка — Хилокская улица, Толмачевская улица, от улицы Петухова до улицы Связистов. В пробке длиной 2,6 км можно потерять 31 минуту, что на 22 минуты больше обычного», — передаёт Яндекс.
Один из участников движения сравнил сегодняшние пробки с тренировкой перед пробками, которые ждут город накануне новогодних праздников.
Водители на Октябрьском мосту начали переживать, что мост не выдержит, если по нему будут ходить в ногу.
А на Большевистской кто-то проголодался.
При этом самые напряжённые диалоги по пути с «Родников».
Водители часто придумывают себе занятия в пробках, чтобы не скучать, — например, в начале ноября они пытались построить новый мост рядом с Октябрьским на картах 2ГИС.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скриншот yandex.ru/maps