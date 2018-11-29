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«Тренировочные пробки перед предновогодним апокалипсисом»: водители обсуждают заторы с утра

Новосибирцы считают, что в пробках можно успеть родить двойню

«Тренировочные пробки перед предновогодним апокалипсисом»: водители обсуждают заторы с утра


Сегодня утром, 29 ноября, новосибирцы встали в 8-балльных пробках — в разных частях города случились аварии. При этом своё недовольство водители начали высказывать на картах Яндекса.


Наиболее активно водители переписывались друг с другом в районе Тёщиного языка. Здесь собрался неудобный затор.


«Зафиксирована необычно сложная пробка — Хилокская улица, Толмачевская улица, от улицы Петухова до улицы Связистов. В пробке длиной 2,6 км можно потерять 31 минуту, что на 22 минуты больше обычного», — передаёт Яндекс.


Один из участников движения сравнил сегодняшние пробки с тренировкой перед пробками, которые ждут город накануне новогодних праздников.


По поводу этой пробки высказались многие водители
По поводу этой пробки высказались многие водители


«Тренировочные пробки перед предновогодним апокалипсисом»: водители обсуждают заторы с утра


Водители на Октябрьском мосту начали переживать, что мост не выдержит, если по нему будут ходить в ногу.


«Тренировочные пробки перед предновогодним апокалипсисом»: водители обсуждают заторы с утра


А на Большевистской кто-то проголодался.


«Тренировочные пробки перед предновогодним апокалипсисом»: водители обсуждают заторы с утра


При этом самые напряжённые диалоги по пути с «Родников».


«Тренировочные пробки перед предновогодним апокалипсисом»: водители обсуждают заторы с утра


Водители часто придумывают себе занятия в пробках, чтобы не скучать, — например, в начале ноября они пытались построить новый мост рядом с Октябрьским на картах 2ГИС.

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