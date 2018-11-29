Сибирские военные части перевели на зимний режим
Также на полигонах к новому учебному году поставили новые мишени
Соединения и части Центрального военного округа (ЦВО) в Сибири, Поволжье и на Урале подготовили к новому учебному году.
«В ходе подготовки были проведены мероприятия по переводу учебно-боевой группы вооружения и техники на зимний период эксплуатации, усовершенствованию учебно-материальной базы». — сообщает пресс-служба ЦВО.
При этом особое внимание уделили технической оснащенности полигонов и войсковых стрельбищ.
«На полигонах провели регламентные и восстановительные работы специального оборудования на мишенных полях, подготовили мишени различного типа и размера, имитирующие живую силу, авиацию и бронетехнику противника», — добавили в пресс-службе.
Военнослужащие ЦВО приступят к обучению на обновлённой учебно-материальной базе 1 декабря.
На этой неделе в Новосибирске отметили День призывника — праздник, во время которого проводили на службу 50 новобранцев.
Военная кампания началась 1 октября, в середине ноября в ЦВО рассказывали, что к тому времени в армию оправили уже 500 новосибирцев. Всего в плане до конца декабря отправить на службу 2,5 тысячи человек из НСО.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем
сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова