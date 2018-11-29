Сибирские военные части перевели на зимний режим

Также на полигонах к новому учебному году поставили новые мишени

Особое внимание в частях уделили подготовке полигонов — их оборудовали новыми мишенями.





Соединения и части Центрального военного округа (ЦВО) в Сибири, Поволжье и на Урале подготовили к новому учебному году.





«В ходе подготовки были проведены мероприятия по переводу учебно-боевой группы вооружения и техники на зимний период эксплуатации, усовершенствованию учебно-материальной базы». — сообщает пресс-служба ЦВО.





При этом особое внимание уделили технической оснащенности полигонов и войсковых стрельбищ.





«На полигонах провели регламентные и восстановительные работы специального оборудования на мишенных полях, подготовили мишени различного типа и размера, имитирующие живую силу, авиацию и бронетехнику противника», — добавили в пресс-службе.





Военнослужащие ЦВО приступят к обучению на обновлённой учебно-материальной базе 1 декабря.





На этой неделе в Новосибирске отметили День призывника — праздник, во время которого проводили на службу 50 новобранцев.





Военная кампания началась 1 октября, в середине ноября в ЦВО рассказывали, что к тому времени в армию оправили уже 500 новосибирцев. Всего в плане до конца декабря отправить на службу 2,5 тысячи человек из НСО.

