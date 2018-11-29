Чужие люди помогли: водитель застрявшей под Новосибирском фуры рассказал, как его спасали из снега

Водитель не мог купить еды, потому что в местных магазинах не работал безналичный расчёт.





Ночью в четверг, 29 ноября, с помощью тракторов удалось достать из снега фуру, которая простояла около посёлка Красномайский Новосибирской области больше суток.





По словам водителя фуры Леонида, он ехал со стороны Ростова-на Дону по омской трассе на склады Толмачёвского сельсовета, и застрял на въезде в посёлок.





«У меня на карте было 500 рублей. Но то, что там магазины <…> по карточке не рассчитывают. Поэтому так и получается, что ни покушать, ни купить ничего. И когда человек застревает, вытащить некому. Все говорят: "Давай деньги. Давай деньги, тогда вытащим"», — рассказал он корреспонденту НГС.





В первый же вечер фуру трактором пытались вытянуть местные жители, но когда ничего не получилось, они попросили у водителя деньги, — 3 тысячи рублей, — чтобы пригнать больше техники. Когда водитель ответил, что денег у него нет, они уехали и больше не вернулись.





«Я только [ночью] раза три на трассу три километра ходил, чтобы попросить, чтобы меня вытащили. Никто не поехал. <…> Ну, и я остался ночью. Утром опять пошёл машину ловить, замёрз. Машину я не поймал. Просто люди ехали, увидели, что я там застрял. Они меня просто подобрали, сказали: «пойдём покушаешь у нас, чаю попьёшь» <…> Я у них покушал. <…> Люди со стороны просто чужие пришли и помогли. Вот и всё», — поясняет Леонид.





После того, как вечером 28 ноября информация о застрявшей фуре появилась в соцсетях, водителю стали писать неравнодушные новосибирцы. В итоге, представитель администрации сельсовета оплатил работу тракторов. И ночью большегруз достали из снега.