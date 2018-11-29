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В Заельцовском районе из-за пожара в квартире эвакуировали жильцов дома

На месте работали семь пожарных машин

Спасателям пришлось обесточить дом
Спасателям пришлось обесточить дом


Поздно вечером 28 ноября в Заельцовском районе по адресу улица Гастелло, 7 произошло возгорание в двухэтажном доме.


«Едкий дым то валил, то переставал, то вновь валил. Дом эвакуировали и обесточили. Семь машин пожарных было, две скорых. Сейчас полиция туда-сюда курсирует», — сообщил корреспонденту НГС в личной переписке очевидец пожара, житель соседнего дома Иван Терехов.


По словам Ивана, пожар произошёл около 23:30 вечера. 


В МЧС факт пожара подтвердили. Подробности происшествия будут известны утром. По словам очевидцев в социальных сетях, в пожаре пострадал один человек.


В понедельник, 26 ноября, в пожаре на улице Зорге погибла женщина. Предварительная причина возгорания — стала неосторожность при курении.

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