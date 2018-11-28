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В снежном плену: под Новосибирском сутки стоит застрявшая фура

Машина завязла в снегу

Водитель всю ночь дежурил на трассе, но помочь бесплатно никто не согласился
Водитель всю ночь дежурил на трассе, но помочь бесплатно никто не согласился


В Новосибирской области около посёлка Красномайский вечером 27 ноября застряла фура. Машину не вытащили до сих пор.


«У нас там родители живут недалеко, мы вчера вечером проезжали, он уже стоял, и сегодня ехали обратно, он до сих пор стоит», — рассказала очевидица корреспонденту НГС в личной переписке.


Как сообщает группа «Инцидент» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на местную жительницу, фура перепутала маршрут, заехала в тоннель, но не смогла развернуться и застряла в снегу. Водитель пытался выехать самостоятельно, но у него ничего не получилось.


«И вот этот человек уже сутки ищет и ждёт помощь, выходит на трассу, чтоб поймать трактор или такую же фуру, дежурил он на трассе всю ночь, но без денег никто не соглашается помогать. Мы, жители этой деревни, помогаем ему, кто чем может, потому что все могут оказаться в беде. <…> Звонили в 112, в администрацию нашего района. Все просто нас посылают. И говорят: техники нет», — сообщает подписчица.


По обновленным данным, поздно вечером приехал трактор от администрации, который пытается вытащить большегруз, но пока безуспешно.


На момент публикации корреспондент НГС не смогла дозвониться до администрации посёлка.


В прошлое воскресенье из-за глубокого снега около посёлка Садовый застряли сразу пять автомобилей.

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