Названы популярные «новогодние» маршруты новосибирских путешественников

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в топ направлений вошли российские курорты





Сервис Aviasales выяснил, какие направления будут популярны у новосибирцев на новогодние праздники. По данным экспертов, в этом году туристические внутренние направления стали бронировать больше на 26%, а зарубежные на 15%.







«Москва и Петербург остаются на первом месте среди бронирований у путешественников из Новосибирска на предстоящие каникулы. Также в топ популярных «новогодних» маршрутов вошли российские курорты — Краснодар, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. А из зарубежных — Бангкок, Пхукет, Дели и Стамбул», — пояснила корреспонденту НГС представитель Aviasales Алена Мотовилова.







Для тех, кто новогодние праздники проведет в Новосибирске НГС рассказал, где в Новосибирске и в области можно покататься на лыжах и сноуборде и сколько это будет стоить. Также НГС подробно рассказывал о том, как добраться до ближайших горнолыжных курортов из Новосибирска.