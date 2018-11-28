Названы популярные «новогодние» маршруты новосибирских путешественников

Сибиряки предпочли Москву и Питер заграничным курортам

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в топ направлений вошли российские курорты
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в топ направлений вошли российские курорты


Сервис Aviasales выяснил, какие направления будут популярны у новосибирцев на новогодние праздники. По данным экспертов, в этом году туристические внутренние направления стали бронировать больше на 26%, а зарубежные на 15%.


«Москва и Петербург остаются на первом месте среди бронирований у путешественников из Новосибирска на предстоящие каникулы. Также в топ популярных «новогодних» маршрутов вошли российские курорты — Краснодар, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. А из зарубежных — Бангкок, Пхукет, Дели и Стамбул», — пояснила корреспонденту НГС представитель Aviasales Алена Мотовилова.


Для тех, кто новогодние праздники проведет в Новосибирске НГС рассказал, где в Новосибирске и в области можно покататься на лыжах и сноуборде и сколько это будет стоить. Также НГС подробно рассказывал о том, как добраться до ближайших горнолыжных курортов из Новосибирска. 

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