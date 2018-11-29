Шумный бар на Красном проспекте превратился в кафе, где вместо мяса дают морепродукты и вино

Последняя попытка открыть такое заведение в Новосибирске провалилась 6 лет назад

Устрица малютка за 140 рублей — при желании в кафе можно попросить нож, чтобы попытаться открыть её самостоятельно
Устрица малютка за 140 рублей — при желании в кафе можно попросить нож, чтобы попытаться открыть её самостоятельно


В подвале жилого дома на Красном проспекте, 24 открылось заведение под названием «Морики» — в его меню включены только блюда из рыбы и морепродуктов.


«Морики» заняло помещение, где до этого работал бар Tyler, — это новый проект тех же владельцев. Как пояснил корреспонденту НГС управляющий нового заведения, шумный формат «Тайлера» не нравился жильцам дома, так что владельцы решили открыть на месте шумного бара что-нибудь более тихое.


Жалобы жильцов дома заставили владельцев искать для этого помещения менее шумные форматы работы
Жалобы жильцов дома заставили владельцев искать для этого помещения менее шумные форматы работы


По концепции создателей, «Морики» — рыбное кафе и бар, все блюда здесь готовятся с использованием даров моря, а позиций с мясом в меню нет. Название — сленговое обозначение морепродуктов в среде поваров и рестораторов.


В двух залах порядка 50 мест, часть из которых сооружена в выходящих на лестницу окнах. В оформлении используется морская тематика: канаты, садки для рыбы в качестве люстр, гипсовые головы рыб, торчащие из стены и т.д.


Заведение оформлено в рыболовецком стиле
Заведение оформлено в рыболовецком стиле


В меню упор сделан на сравнительно простые закуски: фиш-энд-чипс (рыба в кляре с картошкой во фритюре — 280 рублей), мойва в панировке (220 рублей) креветочные чипсы (120 рублей) и т.д. 


Отдельный раздел меню посвящён морепродуктам, которые подаются на льду. Цены здесь начинаются от 140 рублей за одну устрицу среднего размера, при этом большие стоят по 240 и называются «самодостаточными».


В качестве подвесок для ламп использованы толстые канаты
В качестве подвесок для ламп использованы толстые канаты


Самое дорогое горячее блюдо — осьминог с фасолью за 580 рублей. А самая дорогая позиция во всём меню стоит 590 рублей — это порция из 5 «медведок», то есть дальневосточных ракообразных, похожих на крупные креветки и по-научному называемых «шипастый шримс-медвежонок».


В «Морики» не делается особого акцента на пиво, вино и коктейли — карта алкогольных напитков поделена между ними примерно поровну. Цены на пиво и вино начинаются со 190 рублей за бокал (по 0,4 и 0,15 литра соответственно).


«Морики» — крайне редкая для новосибирского ресторанного рынка попытка сделать чисто рыбное заведение. Последний такого рода проект ресторан Old man & Sea, проработавший всего несколько лет, закрылся ещё в 2012 году.


Сама же по себе ситуация, когда владельцы заведения, закрыв старый проект, на этом же месте открывают новый, достаточно обычна. Именно таким образом, например, китайский ресторан «Мао» превратился в паназиатский «Бамбук бар». 

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