Шумный бар на Красном проспекте превратился в кафе, где вместо мяса дают морепродукты и вино

Последняя попытка открыть такое заведение в Новосибирске провалилась 6 лет назад

Устрица малютка за 140 рублей — при желании в кафе можно попросить нож, чтобы попытаться открыть её самостоятельно





В подвале жилого дома на Красном проспекте, 24 открылось заведение под названием «Морики» — в его меню включены только блюда из рыбы и морепродуктов.







«Морики» заняло помещение, где до этого работал бар Tyler, — это новый проект тех же владельцев. Как пояснил корреспонденту НГС управляющий нового заведения, шумный формат «Тайлера» не нравился жильцам дома, так что владельцы решили открыть на месте шумного бара что-нибудь более тихое.







Жалобы жильцов дома заставили владельцев искать для этого помещения менее шумные форматы работы





По концепции создателей, «Морики» — рыбное кафе и бар, все блюда здесь готовятся с использованием даров моря, а позиций с мясом в меню нет. Название — сленговое обозначение морепродуктов в среде поваров и рестораторов.







В двух залах порядка 50 мест, часть из которых сооружена в выходящих на лестницу окнах. В оформлении используется морская тематика: канаты, садки для рыбы в качестве люстр, гипсовые головы рыб, торчащие из стены и т.д.







Заведение оформлено в рыболовецком стиле





В меню упор сделан на сравнительно простые закуски: фиш-энд-чипс (рыба в кляре с картошкой во фритюре — 280 рублей), мойва в панировке (220 рублей) креветочные чипсы (120 рублей) и т.д.





Отдельный раздел меню посвящён морепродуктам, которые подаются на льду. Цены здесь начинаются от 140 рублей за одну устрицу среднего размера, при этом большие стоят по 240 и называются «самодостаточными».







В качестве подвесок для ламп использованы толстые канаты





Самое дорогое горячее блюдо — осьминог с фасолью за 580 рублей. А самая дорогая позиция во всём меню стоит 590 рублей — это порция из 5 «медведок», то есть дальневосточных ракообразных, похожих на крупные креветки и по-научному называемых «шипастый шримс-медвежонок».





В «Морики» не делается особого акцента на пиво, вино и коктейли — карта алкогольных напитков поделена между ними примерно поровну. Цены на пиво и вино начинаются со 190 рублей за бокал (по 0,4 и 0,15 литра соответственно).





«Морики» — крайне редкая для новосибирского ресторанного рынка попытка сделать чисто рыбное заведение. Последний такого рода проект ресторан Old man & Sea, проработавший всего несколько лет, закрылся ещё в 2012 году.







Сама же по себе ситуация, когда владельцы заведения, закрыв старый проект, на этом же месте открывают новый, достаточно обычна. Именно таким образом, например, китайский ресторан «Мао» превратился в паназиатский «Бамбук бар».