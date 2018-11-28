обзор

Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов

Когда-то этим песням подпевала вся страна, но сегодня для каждой из них можно найти статью

Прислушайтесь к хитам прошлого: в сегодняшней повестке они звучат уже не так безобидно
Прислушайтесь к хитам прошлого: в сегодняшней повестке они звучат уже не так безобидно


По всей стране катится череда репрессий: концерты популярных музыкантов запрещают, в их песнях находят призывы к подсудным действиям, их обвиняют в пропаганде наркотиков и прочих запрещенных веществ и нетрадиционной сексуальной ориентации. Их сажают под арест за выходки, которые, по сути, являются неотъемлемой частью их сценического имиджа. Предполагается, что так молодые неокрепшие умы будут защищены от тлетворных и деструктивных веяний.


Не будем утверждать наверняка, но, возможно, те самые люди, которые сегодня с утра до вечера ищут крамолу в модных песнях и запрещают концерты молодых групп, в своей юности отрывались под не менее «подсудные» песни. Мы вспомнили несколько хитов конца XX века, которые звучали из каждого утюга, но почему-то не привели ни к массовым убийствам, ни к всплеску суицидов. Максимум — к носам, разбитым на школьной дискотеке под Профессора Лебединского. Но по нынешним временам эти песни впору запрещать на уровне Роскомнадзора, настолько они переполнены разными «нехорошими» смыслами.


Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов


Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов


Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов


Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов


Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов


Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов


Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов


Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов


Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов


Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов


Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов


Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов
Прочтений: 1637
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено