Из каждого утюга — призывы к убийству: проверяем хиты 90-х на нарушения законов

Когда-то этим песням подпевала вся страна, но сегодня для каждой из них можно найти статью

Прислушайтесь к хитам прошлого: в сегодняшней повестке они звучат уже не так безобидно





По всей стране катится череда репрессий: концерты популярных музыкантов запрещают, в их песнях находят призывы к подсудным действиям, их обвиняют в пропаганде наркотиков и прочих запрещенных веществ и нетрадиционной сексуальной ориентации. Их сажают под арест за выходки, которые, по сути, являются неотъемлемой частью их сценического имиджа. Предполагается, что так молодые неокрепшие умы будут защищены от тлетворных и деструктивных веяний.





Не будем утверждать наверняка, но, возможно, те самые люди, которые сегодня с утра до вечера ищут крамолу в модных песнях и запрещают концерты молодых групп, в своей юности отрывались под не менее «подсудные» песни. Мы вспомнили несколько хитов конца XX века, которые звучали из каждого утюга, но почему-то не привели ни к массовым убийствам, ни к всплеску суицидов. Максимум — к носам, разбитым на школьной дискотеке под Профессора Лебединского. Но по нынешним временам эти песни впору запрещать на уровне Роскомнадзора, настолько они переполнены разными «нехорошими» смыслами.















































