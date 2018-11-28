Хоккей: «Сибирь» вырвала победу у китайцев
Все решил послематчевый буллит
Сегодня, 28 ноября, вечером в Шанхае в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с китайской «Куньлунь Рэд Стар». Игра закончилась со счетом в 5:6 в пользу «Сибири».
Первый период для новосибирской команды прошел удачно — удалось забросить три шайбы. Счет открыл нападающий «Сибири» Никита Михайлов, затем еще два гола забили Шейн Принс и Жильбер Брюле.
Во втором периоде «Сибирь» забросила ещё две шайбы в ворота «Куньлунь» — на 38-й и 39-й минутах.
В последнем периоде «Кунлунь» удалось отыграться — на 49-й минуте нападающий китайцев Патрик Лунд забросил шайбу «Сибири», а через несколько минут гол забил защитник китайцев Вилле Лаюнен. В последние минуты игроки «Кунлунь» забросили ещё две шайбы в ворота новосибирской команды — игра закончилась ничьей.
Во время овертайма ни одной команде не удалось забросить шайбу, все решил послематчевый буллит Данила Романцова — «Сибирь» одержала победу.
Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.
«Сибирь» продолжила серию выигрышей. В понедельник команда выиграла у хабаровского «Амура» со счетом 3:2.
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Маша Вьюн
Фото vk.com/hcsibir1962
Видео video.khl.ru