В ГИБДД рассказали подробности аварии с 6-летней девочкой на Кропоткина

На девочку и пенсионерку наехал Renault Logan





В новосибирской Госавтоинспекции рассказали подробности утреннего ДТП на Кропоткина, после которого в больницу увезли 6-летнюю девочку.







По уточнённым данным, машина наехала не только на девочку, но и на 67-летнюю женщину, которая шла вместе с ней, сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.







«Бабушка <…> с травмой правого колена также была доставлена в больницу. На данный момент она находится на амбулаторном лечении», — пояснил инспектор.







По его словам, врачи отпустили домой и попавшую в ДТП девочку — травм у неё нет.







Происшествие с пешеходами случилось в 7:30 возле дома № 431 по улице Кропоткина. Ранее в ГИБДД рассказывали, что 6-летнюю девочку сбил водитель Renault Logan, который ехал со стороны Ипподромской в направлении Трикотажной.







Из показаний водителя следует, что ДТП произошло в 6 метрах от пешеходного перехода, но окончательно обстоятельства аварии ещё не выяснены, уточнил Владислав Савченков.







«С бабушки будет взято объяснение. Если есть свидетели, [они] будут найдены. <…> Обвинять кого-то [из участников ДТП] сейчас, на данный момент, никто не имеет права, пока не будет установлена вина 100-процентная», — добавил Владислав Савченков.

