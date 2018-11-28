В ГИБДД рассказали подробности аварии с 6-летней девочкой на Кропоткина
Вместе с ребёнком в больницу увезли пожилую женщину
В новосибирской Госавтоинспекции рассказали подробности утреннего ДТП на Кропоткина, после которого в больницу увезли 6-летнюю девочку.
По уточнённым данным, машина наехала не только на девочку, но и на 67-летнюю женщину, которая шла вместе с ней, сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
«Бабушка <…> с травмой правого колена также была доставлена в больницу. На данный момент она находится на амбулаторном лечении», — пояснил инспектор.
По его словам, врачи отпустили домой и попавшую в ДТП девочку — травм у неё нет.
Происшествие с пешеходами случилось в 7:30 возле дома
Из показаний водителя следует, что ДТП произошло в 6 метрах от пешеходного перехода, но окончательно обстоятельства аварии ещё не выяснены, уточнил Владислав Савченков.
«С бабушки будет взято объяснение. Если есть свидетели, [они] будут найдены. <…> Обвинять кого-то [из участников ДТП] сейчас, на данный момент, никто не имеет права, пока не будет установлена вина 100-процентная», — добавил Владислав Савченков.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Владиславом Савченковым