онлайн-трансляция

Горячий вопрос: чиновники принимают новый тариф на отопление (онлайн-репортаж)

НГС ведёт онлайн-репортаж из департамента по тарифам, где обсуждают новые цены

В последний раз тарифы на ЖКХ в Новосибирске повышали в июле
В последний раз тарифы на ЖКХ в Новосибирске повышали в июле

Сегодня, 5 декабря, в департаменте по тарифам Новосибирской области проходит заседание правления, где должны обсудить повышение тарифов на отопление. Корреспонденты НГС вели онлайн-трансляцию с заседания. 


Решение по изменению тарифа сегодня не приняли — новые цены продолжат обсуждать 10 декабря.



В последний раз тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирске повышали несколько месяцев назад — в июле этого года. Тогда больше всего подорожали тарифы на горячую воду — на 3%, на питьевую воду и водоотведение — на 2,9%, и на тепло и электричество — на 2,8%. Так, одноставочный тариф на отопление для новосибирцев вырос на 3%, до 1268,58 рубля за 1 Гкал.


Предельный рост тарифов на услуги ЖКХ утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно постановлению Правительства РФ, которое он подписал, индексацию по всей стране проведут в два этапа: с 1 января — на 1,7%, а с 1 июля — ещё на 2,4%, а в общей сложности — примерно на 4,1%.


О поэтапной индексации тарифов правительство попросили ресурсоснабжающие организации — Совет производителей энергии, Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, а также Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.


Сейчас специалисты СГК рассказывают о расходах, перед тем как запросить новый тариф.


Сейчас специалисты предлагают новые тарифы: 1290,08 рубля за Гкал с НДС с января и 1331,35 рубля за Гкал с НДС с июля. Рост составит 3,2%.


Сегодня решение по тарифу принято не будет — СГК попросила время, чтобы пересчитать все цифры. В заседании объявили перерыв до 10 декабря.


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