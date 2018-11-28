Спасатели сняли с края Димитровского моста женщину
Женщина вела себя неадекватно — она привлекла внимание очевидцев
Сегодня днём, 28 ноября, сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы спасли женщину на Димитровском мосту — она стояла на краю моста со стороны Ленинского района Новосибирска.
«Сообщение от очевидцев происшествия поступило на телефон оперативного дежурного МАСС в 14:58. Нетрезвая женщина ведёт себя неадекватно на дамбе Димитровского моста, напротив аквапарка», — говорится в сообщении МАСС.
Спасатели были на месте через 7 минут: женщина в это время была возле перил, за ней следили работники коммунальных служб, которые чистили тротуар в этом месте.
Спасатели побеседовали с женщиной, а затем передали её полицейским.
На прошлой неделе спасатели сняли со льда на Оби неадекватного рыбака — для спасения пришлось использовать аэробот.
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Елена Громкова
Скриншот vk.com/mass54