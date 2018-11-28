На перекрытой парковке на площади Ленина появились ледяные глыбы

Ледяные блоки на площади Ленина появились днём в среду





На площади Ленина в центре Новосибирска появились первые ледяные блоки, из которых здесь позже соорудят ледовый городок.





Сегодня, 28 ноября, на огороженной части площади Ленина, которая обычно используется как парковка, появились первые ледяные блоки. Из этого строительного материала здесь позже будет построен зимний городок.





Ранее эту часть площади освободили от машин и огородили — здесь началась подготовка площадки для сооружения праздничного городка. Как сообщали НГС в пресс-центре мэрии, в этом году забор вокруг главного новогоднего городка, конфигурация которого изменится, планируется сделать изо льда с подсветкой.