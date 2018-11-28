АВТОВАЗ снизил цену на «Ладу»-внедорожник
Новый Lada XRAY можно купить меньше чем за 600 тысяч
Дилерские центры Lada в Новосибирске начали продажи обновленного кроссовера Lada XRAY 2019-го модельного года. Стартовая цена на машину снизилась с 629 900 до
«Автомобили есть в наличии и на тест-драйве. За
Мощность 1,6-литрового мотора в базовой комплектации Standard составляет 106 л. с., он агрегатируется с 5-ступенчатой механической КП. В оснащение входят фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, система помощи на подъеме, центральный замок, сигнализация с дистанционным управлением, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, 15-дюймовые стальные колеса.
В других версиях цена машины составляет
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Дмитрий Косенко
Фото lada.ru