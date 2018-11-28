АВТОВАЗ снизил цену на «Ладу»-внедорожник

Новый Lada XRAY можно купить меньше чем за 600 тысяч

Стартовая цена на машину составляет  589 900 рублей
Стартовая цена на машину составляет 589 900 рублей


Дилерские центры Lada в Новосибирске начали продажи обновленного кроссовера Lada XRAY 2019-го  модельного года. Стартовая цена на машину снизилась с 629 900 до 589 900 рублей.


«Автомобили есть в наличии и на тест-драйве. За 589 900 рублей предлагается начальная комплектация с 1,6-литровым мотором», — сообщил НГС Илья Золотухин, руководитель отдела продаж компании «Азия Авто» (официальный дилер Lada в Новосибирске). 


Мощность 1,6-литрового мотора в базовой комплектации Standard составляет 106 л. с., он агрегатируется с 5-ступенчатой механической КП. В оснащение входят фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, система помощи на подъеме, центральный замок, сигнализация с дистанционным управлением, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, 15-дюймовые стальные колеса.


В других версиях цена машины составляет 629 900–737 900 рублей: там уже доступны 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л. с., роботизированная коробка передач, мультифункциональный руль, кондиционер подогрев передних сидений, электропривод зеркал. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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