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Мать 7-летнего мальчика с аутизмом обвинила врачей в халатности — её сына оставили в палате одного

В больнице заверили, что предлагали матери остаться

Семилетний Дима Назаров был сильно напуган, оставшись в больнице без мамы. На фото — Анастасия и Дмитрий Назаровы
Семилетний Дима Назаров был сильно напуган, оставшись в больнице без мамы. На фото — Анастасия и Дмитрий Назаровы

Сибирячка Анастасия Назарова заявила, что врачи детской больницы нарушили права её 7-летнего сына Дмитрия с диагнозом «аутизм», отказавшись госпитализировать мать вместе с ребёнком, который перенёс операцию. В больнице идёт проверка.


По словам сибирячки, у её сына было гнойное воспаление указательного пальца правой руки, и 25 ноября она привезла ребёнка в детскую больницу скорой помощи на Красном проспекте. Выяснилось, что мальчику нужна операция под общим наркозом и, соответственно, госпитализация в стационар больницы.


У Дмитрия Назарова — аутизм, он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, о чём она сообщила врачам, попросив госпитализировать её вместе с сыном.


«Мне отказали, ссылаясь на то, что по полису ОМС дети с 7 лет лежат в стационаре самостоятельно. 


С операцией нельзя было затягивать, и мне пришлось оставить его в больнице одного», — пояснила сибирячка.


По её словам, в хирургическом отделении попросили справку о диагнозе мальчика, но и с этой справкой не предложили остаться в стационаре, а разрешили только вечерние посещения.


«Пошла за этой справкой, вышла, иду и думаю — так это же будет намного хуже, как я уйду оттуда вечером? Самое страшное творится — это первая половина дня, когда процедуры и перевязки. 


Я [с ним] созванивалась по телефону, у меня был ком в горле, я старалась не заплакать, потому что он ревел. Это же вроде ребёнок, которому 7 лет по документам, но по развитию где-то 4–5. Я объясняю: "Тебе нужно полежать…", а он ревёт навзрыд: "Вы зачем меня бросили!"» —


 рассказала Анастасия Назарова.


Палец в больнице вылечили — в дальнейшем пациенту нужно приезжать на перевязки в поликлинику
Палец в больнице вылечили — в дальнейшем пациенту нужно приезжать на перевязки в поликлинику


Мать отметила, что спустя двое суток не выдержала и забрала из больницы сына, который испытывал сильный стресс, плакал и не слушался медперсонал. Она подписала отказ от госпитализации.


Сибирячка заверила, что Дмитрий был сильно напуган и вёл себя беспокойно и после того, как приехал домой. В дальнейшем его будут лечить амбулаторно — в поликлинике по месту жительства.


Сейчас семья Назаровых готовит претензию министерству здравоохранения Новосибирской области — по словам матери мальчика, врачи халатно отнеслись к этой проблеме.


Главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий объяснил корреспонденту НГС, что в ситуации, когда у ребёнка есть патология, требующая присутствия и ухода родителей, — его госпитализируют вместе с матерью или отцом вне зависимости от возраста. 


По словам руководителя, возможно, между врачом и матерью мальчика возникло недопонимание, поскольку, по его данным, сибирячке предлагали остаться в больнице.


«Безусловно, мы ситуацию разберём здесь: я возьму пояснения и с заведующего отделением, и с лечащего врача — со всех участников всего лечебного процесса. Но мне для более объективной оценки ситуации нужно будет встретиться с мамой, чтобы услышать её претензии напрямую», — подчеркнул главный врач.


Сейчас ещё одна сибирячка борется за лечение маленького сына — 5-летнему мальчику отказали в лекарстве, без которого он смертельно устаёт. Отчаявшаяся семья хочет сама купить дорогой препарат для ребёнка, но в России покупка лекарства вне закона.

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