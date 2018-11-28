К ДК Октябрьской революции съехались машины ОМОНа и полиции
Как выяснилось позже, Росгвардия решила отметить 30-летие ОМОНа
Сегодня, 28 ноября, вечером к ДК Октябрьской революции в Новосибирске съехались машины ОМОНа и полиции — всего у здания стояли 10 военных автомобилей.
Сотрудники Росгвардии сообщили корреспонденту НГС, что сегодня они отмечают праздник — 30-летие ОМОНа.
НГС вёл трансляцию с мероприятия.
Праздник проходил в ДК Октябрьской революции, куда не пропускали никого, кроме сотрудников ОМОНа и приглашённых гостей. Охранник ДК Октябрьской революции отказался сообщать корреспонденту НГС, что входило в программу мероприятия и какое количество сотрудников Росгвардии принимало в празднике участие.
По оценкам корреспондента НГС, всего на мероприятие приехало около 120 бойцов ОМОНа и СОБРа, а также курсанты кадетского корпуса. Когда праздник закончился, сотрудники Росгвардии покинули здание и сели в стоящие рядом автомобили.
В июне свой юбилей отмечала полиция — тогда сотрудники праздновали 300-летний юбилей со дня образования ведомства.
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Елена Громкова, Дмитрий Здорников
Фото и видео Дмитрия Здорникова