подробности

К ДК Октябрьской революции съехались машины ОМОНа и полиции

Как выяснилось позже, Росгвардия решила отметить 30-летие ОМОНа

Машины съехались к зданию около 16:45
Машины съехались к зданию около 16:45


Сегодня, 28 ноября, вечером к ДК Октябрьской революции в Новосибирске съехались машины ОМОНа и полиции — всего у здания стояли 10 военных автомобилей.


Сотрудники Росгвардии сообщили корреспонденту НГС, что сегодня они отмечают праздник — 30-летие ОМОНа.


НГС вёл трансляцию с мероприятия.



Праздник проходил в ДК Октябрьской революции, куда не пропускали никого, кроме сотрудников ОМОНа и приглашённых гостей. Охранник ДК Октябрьской революции отказался сообщать корреспонденту НГС, что входило в программу мероприятия и какое количество сотрудников Росгвардии принимало в празднике участие.


Автомобили возле здания стоят пустые
Автомобили возле здания стоят пустые


По оценкам корреспондента НГС, всего на мероприятие приехало около 120 бойцов ОМОНа и СОБРа, а также курсанты кадетского корпуса. Когда праздник закончился, сотрудники Росгвардии покинули здание и сели в стоящие рядом автомобили. 


В июне свой юбилей отмечала полиция — тогда сотрудники праздновали 300-летний юбилей со дня образования ведомства.

Прочтений: 9522

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (54)54
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено