В Новосибирске заметили птицу, которая сбежала из города из-за неурожая рябины
По словам орнитолога, птице пришлось есть облепиху, чтобы выжить
Из-за плохого урожая рябины в Новосибирске в этом году стали редко появляться дрозды-рябинники.
«Этой зимой редко они попадаются на глаза. Они гнездятся здесь в массовом количестве в окрестностях Новосибирска и даже в больших парках Новосибирска встречаются. А на зиму отлетают южнее. Но в годы, когда много рябины, они зимуют и в Новосибирске, но нынче рябины немного, по-видимому, поэтому редко встречаются», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.
По информации очевидцев в соцсетях, такую птицу заметили в микрорайоне ОбьГЭС. Местный житель Михаил Медведев сфотографировал дрозда, который сидел на кусте с облепихой и ел ягоды.
Алексей Яновский добавил, что сейчас в городе дрозды также могут есть ранетки и боярышник.
Много дроздов в Новосибирске из-за хорошего урожая рябины было прошлой зимой.
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Елена Громкова
Фото Михаила Медведева