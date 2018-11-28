В Новосибирске заметили птицу, которая сбежала из города из-за неурожая рябины

По словам орнитолога, птице пришлось есть облепиху, чтобы выжить

Дрозда-рябинника заметили на прошедших выходных в Советском районе
Дрозда-рябинника заметили на прошедших выходных в Советском районе


Из-за плохого урожая рябины в Новосибирске в этом году стали редко появляться дрозды-рябинники.


«Этой зимой редко они попадаются на глаза. Они гнездятся здесь в массовом количестве в окрестностях Новосибирска и даже в больших парках Новосибирска встречаются. А на зиму отлетают южнее. Но в годы, когда много рябины, они зимуют и в Новосибирске, но нынче рябины немного, по-видимому, поэтому редко встречаются», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


По информации очевидцев в соцсетях, такую птицу заметили в микрорайоне ОбьГЭС. Местный житель Михаил Медведев сфотографировал дрозда, который сидел на кусте с облепихой и ел ягоды.


Алексей Яновский добавил, что сейчас в городе дрозды также могут есть ранетки и боярышник.


Дрозд-рябинник облюбовал куст с облепихой
Дрозд-рябинник облюбовал куст с облепихой


Много дроздов в Новосибирске из-за хорошего урожая рябины было прошлой зимой.

Прочтений: 634

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено