В Новосибирске заметили птицу, которая сбежала из города из-за неурожая рябины

По словам орнитолога, птице пришлось есть облепиху, чтобы выжить

Дрозда-рябинника заметили на прошедших выходных в Советском районе





Из-за плохого урожая рябины в Новосибирске в этом году стали редко появляться дрозды-рябинники.





«Этой зимой редко они попадаются на глаза. Они гнездятся здесь в массовом количестве в окрестностях Новосибирска и даже в больших парках Новосибирска встречаются. А на зиму отлетают южнее. Но в годы, когда много рябины, они зимуют и в Новосибирске, но нынче рябины немного, по-видимому, поэтому редко встречаются», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.





По информации очевидцев в соцсетях, такую птицу заметили в микрорайоне ОбьГЭС. Местный житель Михаил Медведев сфотографировал дрозда, который сидел на кусте с облепихой и ел ягоды.





Алексей Яновский добавил, что сейчас в городе дрозды также могут есть ранетки и боярышник.







Дрозд-рябинник облюбовал куст с облепихой





Много дроздов в Новосибирске из-за хорошего урожая рябины было прошлой зимой.