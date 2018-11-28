В Новосибирске отменили концерт группы IC3PEAK в лофт-парке «Подземка»
Ранее концерты этой группы отменили в Перми и Казани
Сегодня, 28 ноября, в Новосибирске отменили концерт группы IC3PEAK — концерт должен был пройти в субботу, 1 декабря, в лофт-парке «Подземка».
Как сообщил корреспонденту НГС арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков, концерт действительно отменён. «Отмена. Просто отмена концерта», — сказал Гудков.
Гудков отказался комментировать, с чьей стороны было принято решение об отмене концерта. В 13:56 в группе концерта в социальной сети «ВКонтакте» группа опубликовала сообщение о переносе места. «Ждите новостей. Место переносится», — говорится в сообщении.
До этого концерты группы были отменены в Казани и Перми. По словам группы, в Перми за ними следовал автомобиль сотрудников ФСБ. «Тачка с фсбшниками ездила за нами по всему городу и до сих пор дежурит под окнами. Несколько следующих наших концертов тоже под угрозой срыва. Спасибо, мы чувствуем себя в безопасности», — написала группа 27 ноября в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Перед концертом группы в Перми люди в штатском сперва опрашивали организатора мероприятия и проверяли у водителей документы. Через 15 минут после начала фанатов попросили покинуть здание — концерт отменили.
В июне в Новосибирске отменили два концерта Ольги Бузовой — новосибирцы не могли вернуть за них деньги.
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Дмитрий Здорников
Скриншот youtube-канал IC3PEAK