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В Новосибирске отменили концерт группы IC3PEAK в лофт-парке «Подземка»

Ранее концерты этой группы отменили в Перми и Казани

Группа сообщила, что место выступления будет перенесено — пока неизвестно, куда
Группа сообщила, что место выступления будет перенесено — пока неизвестно, куда

Сегодня, 28 ноября, в Новосибирске отменили концерт группы IC3PEAK — концерт должен был пройти в субботу, 1 декабря, в лофт-парке «Подземка».


Как сообщил корреспонденту НГС арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков, концерт действительно отменён. «Отмена. Просто отмена концерта», — сказал Гудков.


Гудков отказался комментировать, с чьей стороны было принято решение об отмене концерта. В 13:56 в группе концерта в социальной сети «ВКонтакте» группа опубликовала сообщение о переносе места. «Ждите новостей. Место переносится», — говорится в сообщении.


До этого концерты группы были отменены в Казани и Перми. По словам группы, в Перми за ними следовал автомобиль сотрудников ФСБ. «Тачка с фсбшниками ездила за нами по всему городу и до сих пор дежурит под окнами. Несколько следующих наших концертов тоже под угрозой срыва. Спасибо, мы чувствуем себя в безопасности», — написала группа 27 ноября в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».


Перед концертом группы в Перми люди в штатском сперва опрашивали организатора мероприятия и проверяли у водителей документы. Через 15 минут после начала фанатов попросили покинуть здание — концерт отменили. 


В июне в Новосибирске отменили два концерта Ольги Бузовой — новосибирцы не могли вернуть за них деньги.

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