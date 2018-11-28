Метель на дорогах: новосибирских водителей предупредили о плохой видимости на трассах

Из-за метелей на дорогах Новосибирской области может быть опасно

Погода может осложнить дорожную ситуацию на трассах в области 
Погода может осложнить дорожную ситуацию на трассах в области 


Сибуправтодор выпустил предупреждение для водителей, которые в ближайшие два дня поедут по трассам в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.


Специалисты ведомства со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр отмечают,  что днем 29–30 ноября в указанных областях ожидается мокрый снег, метели, ветер до 19-24 м/с, снижение видимости, гололёдные явления, возможно потепление до +2˚С. В Омской области аналогичная погода будет ночью и днём 29 ноября.


При этом дорожники отмечают, что в регионе продолжается уборка федеральных трасс от снега. «Подрядные организации ФКУ "Сибуправтодор" продолжают круглосуточную патрульную очистку и противогололедную обработку федеральных трасс с привлечением 470 единиц дорожной техники и в случае осложнения погодных условий готовы привлечь дополнительные мощности для обеспечения бесперебойного проезда», — сообщили в Сибуправтодоре. 


Также представители управления просят водителей быть особенно осторожными при движении в сложных метеоусловиях и не препятствовать работе дорожной техники. Телефон для экстренных сообщений — 112.


О том, что к Новосибирской области приближается оттепель, синоптики сообщали в начале недели. Также в прогнозе на ближайшие дни было предупреждение о снегопадах.

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