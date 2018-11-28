О сибирячке и ее учениках, которые помогают беженцам в Бангладеш, сняли сюжет на CNN

Сюжет о новосибирских специалистах вышел на канале CNN

Преподаватель и ученики новосибирского центра психологи и иностранных языков «Bright Life» провели видеоурок английского языка для детей из лагеря для беженцев в Бангладеш — сюжет об этом вышел на CNN.







«1,5 миллиона человек в лагере, 700 тысяч из них — дети, которые остались без родителей, потеряли семьи. Условия в лагере достаточно сложные в плане питья, еды, одежды. Образования вообще никакого», — рассказала корреспонденту НГС директор центра Елена Шувалова.







По словам Елены Шуваловой, в августе к ней обратился знакомый из США и предложил поучаствовать в благотворительном проекте. В итоге Елена Шувалова вместе со своими учениками записала видеоурок по изучению английского языка. Сотрудники лагеря будут показывать его детям, в будущем, надеется она, появится возможность проводить уроки по видеосвязи. «Там до сих пор сложно установить спутник. Но с другой стороны, получилось даже лучше. Теперь они даже не зависят от временной разницы, могут это видео использовать несколько раз, — рассказала Шувалова. — Но обратную связь мы получили. Мы видим, как это происходит, понимаем, с кем разговариваем».







Елена Шувалова объяснила, что участвовать в проекте согласилась не только из благотворительных целей, но и из профессионального интереса. «У детей нет возможности заниматься по учебникам, нет возможности очного взаимодействия. И нужно придумать что-то, чтобы их заинтересовать. Иногда они не понимают, зачем нужны эти закорючки, когда нужно найти попить и покушать, одеться. Поэтому в этом преподавании важна эта практичность, — объяснила директор центра. — С помощью языка я могу узнать о себе, с помощью языка я могу о чем-то попросить или что-то предложить, узнать дорогу или найти информацию».





Пока есть возможность проводить уроки один раз в неделю, на следующем этапе, сообщила Шувалова, будет три урока в неделю. Она подчеркнула, что пока это старт проекта. Кроме английского языка есть идеи проводить занятия по арт-терапии, развитию памяти.





На прошлой неделе сюжет об этом вышел на канале CNN. «На мировом новостном канале было произнесено название Новосибирск, Сибирь. То, что новосибирские учителя, специалисты из России поднимают такое дело, — отметила Елена Шувалова, — это способствует, на самом деле, сближению народов».









В 2013 году новосибирский фотограф также стал героем сюжета на канале CNN, попав в рейтинг 30 самых поразительных путешествий.