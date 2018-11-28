Бывший гендиректор «СИБЭКО» нашёл работу в дорожно-строительной компании

Руслан Власов возглавил «Новосибирскавтодор»

Руслан Власов ушёл из «СИБЭКО» весной 2018 года после смены владельцев компании 
Руслан Власов ушёл из «СИБЭКО» весной 2018 года после смены владельцев компании 


Дорожно-строительную компанию «Новосибирскавтодор» возглавил Руслан Власов.


То, что пост гендиректора «Новосибирскавтодора» теперь занимает Власов, корреспонденту НГС подтвердили в приёмной компании.


По данным издания «Коммерсантъ», речь идёт о бывшем главе энергетической компании «СИБЭКО». На посту гендиректора «Новосибирскавтодора» Руслан Власов сменил Андрея Лобанова.


Как ранее сообщали в пресс-службе «СИБЭКО», Руслан Власов родился в 1980 году. Он окончил Томский политехнический университет по специальности «котло- и реакторостроение» и Томский электротехнический институт по специальности «электротехнические сети и системы». 


В 2002 году Руслан Власов начал работать в сфере электроэнергетики. С августа 2016 года по март 2018 года занимал должность генерального директора АО «СИБЭКО». Потом его сменил Михаил Кузнецов, возглавлявший тогда и «Сибирскую генерирующую компанию» — она в начале года приобрела контрольный пакет «СИБЭКО».

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