Бывший гендиректор «СИБЭКО» нашёл работу в дорожно-строительной компании
Руслан Власов возглавил «Новосибирскавтодор»
Дорожно-строительную компанию «Новосибирскавтодор» возглавил Руслан Власов.
То, что пост гендиректора «Новосибирскавтодора» теперь занимает Власов, корреспонденту НГС подтвердили в приёмной компании.
По данным издания «Коммерсантъ», речь идёт о бывшем главе энергетической компании «СИБЭКО». На посту гендиректора «Новосибирскавтодора» Руслан Власов сменил Андрея Лобанова.
Как ранее сообщали в пресс-службе «СИБЭКО», Руслан Власов родился в 1980 году. Он окончил Томский политехнический университет по специальности «котло- и реакторостроение» и Томский электротехнический институт по специальности «электротехнические сети и системы».
В 2002 году Руслан Власов начал работать в сфере электроэнергетики. С августа 2016 года по март 2018 года занимал должность генерального директора АО «СИБЭКО». Потом его сменил Михаил Кузнецов, возглавлявший тогда и «Сибирскую генерирующую компанию» — она в начале года приобрела контрольный пакет «СИБЭКО».
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено «СИБЭКО»