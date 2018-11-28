Бывший гендиректор «СИБЭКО» нашёл работу в дорожно-строительной компании

Руслан Власов ушёл из «СИБЭКО» весной 2018 года после смены владельцев компании





Дорожно-строительную компанию «Новосибирскавтодор» возглавил Руслан Власов.







То, что пост гендиректора «Новосибирскавтодора» теперь занимает Власов, корреспонденту НГС подтвердили в приёмной компании.







По данным издания «Коммерсантъ», речь идёт о бывшем главе энергетической компании «СИБЭКО». На посту гендиректора «Новосибирскавтодора» Руслан Власов сменил Андрея Лобанова.







Как ранее сообщали в пресс-службе «СИБЭКО», Руслан Власов родился в 1980 году. Он окончил Томский политехнический университет по специальности «котло- и реакторостроение» и Томский электротехнический институт по специальности «электротехнические сети и системы».





В 2002 году Руслан Власов начал работать в сфере электроэнергетики. С августа 2016 года по март 2018 года занимал должность генерального директора АО «СИБЭКО». Потом его сменил Михаил Кузнецов, возглавлявший тогда и «Сибирскую генерирующую компанию» — она в начале года приобрела контрольный пакет «СИБЭКО».