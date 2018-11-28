Пенсионера посадили под стражу за нападения на офисы микрозаймов: у него нашли зажигалку-пистолет

Полицейские нашли мужчину по приметам

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в налёте на два офиса микрозаймов — сейчас 64-летний пенсионер находится под стражей.







«26 ноября подозреваемого в совершении разбойных нападений по приметам задержали сотрудники отдела полиции на метрополитене на станции метро "Заельцовская". Им оказался 64-летний житель Ленинского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.





В ходе личного досмотра полицейские изъяли у задержанного зажигалку в форме пистолета», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.





Полицейские продолжают расследование дела: новосибирца подозревают в двух налётах, которые случились 20 и 24 ноября. Нападавший был объявлен в розыск.





«Около 20:00 в офисе микрофинансовой организации по адресу улица Карла Маркса неустановленный гражданин, угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, открыто похитил денежные средства в сумме 5300 рублей», — рассказывали прежде в пресс-службе. Второй налёт произошёл на улице Новосибирской, также в Ленинском районе.







