На Степной без отопления остались 40 домов, детский сад и поликлиника
А без горячей воды останутся 12 домов в центре города
Сегодня, 28 ноября, в Новосибирске на целый день отключили отопление и горячую воду в 64 домах, детском саду и поликлинике в двух районах города — Центральном и Ленинском.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, воду отключили с 10:00 до 22:00 в 42 домах в районе улицы Степной. Под отключение также попал детский сад
«Устраняем дефект на магистральном трубопроводе. Жители не сразу почувствуют отключение, естественно, должно пройти какое-то время. Улица будет перекрыта до 14 декабря, а объехать можно по [4-му переулку] Римского-Корсакова или по Серафимовича», — уточнили в пресс-службе СГК.
На целый день воду отключили и в центре — без горячей воды и отопления остались 12 домов в районе улицы Семьи Шамшиных, 56, а проезжую часть рядом с этим домом сузили на 6 метров.
«[Отключили] в связи с ремонтными работами на теплосетях. Дома, получается, уже отключили с 6 [утра], воды и отопления не будет до 10 вечера. Движение на указанном участке будет восстановлено до 7 декабря», — сказали в пресс-службе СГК.
Совсем недавно на целый день без воды остался элитный микрорайон Новосибирска — воду в 2 тысячах квартир отключили из-за утечки на пожарном гидранте.
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Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой