Полыхающий автосервис с покрышками потушили через 8 часов после начала пожара

СТО загорелась рядом с перекрёстком с улицей Выборная





Новосибирские пожарные потратили больше 8 часов на тушение горящей СТО на улице Рябиновой в Октябрьском районе города.





Вызов в МЧС получили в 15:30. «В 23:59 полностью работы были завершены», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





Площадь пожара составила 250 квадратных метров. На втором этаже, на площади 200 квадратных метров, горели шины, а на первом этаже, на площади 50 квадратных метров, — оборудование.







«Одна из вероятных возможных причин возникновения пожара — нарушение правил монтажа печного отопления», — добавили в МЧС.





Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС вынесли из здания газовый баллон, три бочки с ГСМ и часть автомобильных покрышек.





«На тушение одновременно задействованы три пожарных ствола с пеногенератором и один воздушно-пенный. Работу пожарных расчётов осложняет отсутствие оконных проемов на втором этаже, через которые можно было бы подать в очаг огнетушащие вещества. Стремительному развитию пожара способствовала большая горючая загрузка станции техобслуживания, которая на втором этаже полностью была загружена автопокрышками», — сообщали ранее в МЧС.





СТО тушили больше 8 часов



