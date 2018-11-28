Полыхающий автосервис с покрышками потушили через 8 часов после начала пожара

В МЧС назвали предварительную причину пожара

СТО загорелась рядом с перекрёстком с улицей Выборная
СТО загорелась рядом с перекрёстком с улицей Выборная


Новосибирские пожарные потратили больше 8 часов на тушение горящей СТО на улице Рябиновой в Октябрьском районе города.


Вызов в МЧС получили в 15:30. «В 23:59 полностью работы были завершены», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Площадь пожара составила 250 квадратных метров. На втором этаже, на площади 200 квадратных метров, горели шины, а на первом этаже, на площади 50 квадратных метров, — оборудование.


«Одна из вероятных возможных причин возникновения пожара — нарушение правил монтажа печного отопления», — добавили в МЧС.


Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС вынесли из здания газовый баллон, три бочки с ГСМ и часть автомобильных покрышек.


«На тушение одновременно задействованы три пожарных ствола с пеногенератором и один воздушно-пенный. Работу пожарных расчётов осложняет отсутствие оконных проемов на втором этаже, через которые можно было бы подать в очаг огнетушащие вещества. Стремительному развитию пожара способствовала большая горючая загрузка станции техобслуживания, которая на втором этаже полностью была загружена автопокрышками», — сообщали ранее в МЧС.


СТО тушили больше 8 часов
СТО тушили больше 8 часов


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