Переходивший дорогу ребёнок попал под машину в шести метрах от «зебры»

Девочку сбил Renault Logan





Утром в среду, 28 ноября, переходивший дорогу ребёнок попал в ДТП в Калининском районе Новосибирска.







Происшествие случилось в 7:30 возле дома № 431 по улице Кропоткина — в шести метрах от пешеходного перехода, рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.







По его данным, несовершеннолетнюю девочку сбил 52-летний водитель Renault Logan.







«Он следовал по улице Кропоткина со стороны Ипподромской в сторону улицы Трикотажной <…> и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — описал ситуацию Владислав Савченков.







По его словам, сбитого ребёнка увезли в больницу. «Предварительно, у него ушибы», — сообщил инспектор пропаганды.





Информацией о том, сколько лет пострадавшему ребёнку, он пока не располагает.







Дополнение: После публикации новости Владислав Савченков уточнил, что под машину попала 6-летняя девочка. В предыдущий версии текста со слов инспектора было указано, что в ДТП пострадал мальчик.





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