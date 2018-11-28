Переходивший дорогу ребёнок попал под машину в шести метрах от «зебры»
Сбитую девочку увезли в больницу
Утром в среду, 28 ноября, переходивший дорогу ребёнок попал в ДТП в Калининском районе Новосибирска.
Происшествие случилось в 7:30 возле дома
По его данным, несовершеннолетнюю девочку сбил 52-летний водитель Renault Logan.
«Он следовал по улице Кропоткина со стороны Ипподромской в сторону улицы Трикотажной <…> и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — описал ситуацию Владислав Савченков.
По его словам, сбитого ребёнка увезли в больницу. «Предварительно, у него ушибы», — сообщил инспектор пропаганды.
Информацией о том, сколько лет пострадавшему ребёнку, он пока не располагает.
Дополнение: После публикации новости Владислав Савченков уточнил, что под машину попала 6-летняя девочка. В предыдущий версии текста со слов инспектора было указано, что в ДТП пострадал мальчик.
Ранее врачам удалось спасти 27-летнюю девушку, которая попала под КАМАЗ на Гусинобродском шоссе — в аварии она получила тяжёлые травмы внутренних органов и сложные переломы. Сибирячку пришлось буквально собирать заново.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Владиславом Савченковым