подробности

Переходивший дорогу ребёнок попал под машину в шести метрах от «зебры»

Сбитую девочку увезли в больницу

Девочку сбил Renault Logan
Девочку сбил Renault Logan


Утром в среду, 28 ноября, переходивший дорогу ребёнок попал в ДТП в Калининском районе Новосибирска.


Происшествие случилось в 7:30 возле дома № 431 по улице Кропоткина — в шести метрах от пешеходного перехода, рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


По его данным, несовершеннолетнюю девочку сбил 52-летний водитель Renault Logan.


«Он следовал по улице Кропоткина со стороны Ипподромской в сторону улицы Трикотажной <…> и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — описал ситуацию Владислав Савченков.


По его словам, сбитого ребёнка увезли в больницу. «Предварительно, у него ушибы», — сообщил инспектор пропаганды.


Информацией о том, сколько лет пострадавшему ребёнку, он пока не располагает.


Дополнение: После публикации новости Владислав Савченков уточнил, что под машину попала 6-летняя девочка. В предыдущий версии текста со слов инспектора было указано, что в ДТП пострадал мальчик.


Ранее врачам удалось спасти 27-летнюю девушку, которая попала под КАМАЗ на Гусинобродском шоссе — в аварии она получила тяжёлые травмы внутренних органов и сложные переломы. Сибирячку пришлось буквально собирать заново.

Прочтений: 9773

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (107)107
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено